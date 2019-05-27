14檔股東會行情即將噴發 跟法人買賺價差

2019-05-27 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



記憶體大廠南亞科30日舉行股東會，今日股價大漲2.1%，會中將通過去年每股配息7元現金股息，點燃投資人對股東會行情期待，法人建議，投資人可以趁現在開始布局即將召開股東會的個股，並搭配具有法人籌碼面優勢者，包括兆豐金、元大金、亞泥、台泥、台肥等14檔。

法人表示，時序進入五月下旬，以往六月是台股進入股東會旺季，多檔相關個股股已經開始蠢蠢欲動，由於股東會時公司經營者必須直接面對小股東，會盡量避免股價表現太差，因此每逢六月都會有有股東會行情之說，投資人可留意高現金殖利率，或是具法人籌碼優勢的個股。

進一步觀察即將召開股東會的個股中，法人近五天仍逆勢買超逾萬張的個股包括：兆豐金、元大金、亞泥、台泥、台肥、上海商銀、台灣高鐵等14檔，多數為金融及傳產股，也是近期表現相對抗跌的族群。

從目前法人買盤的投資角度來看，資金傾向傳產跟金融，主要是因為這兩個族群較不受貿易戰衝期，調節的個股則以大型電子權值股為主，包括晶圓代工、晶圓設計、面板股等。

因此策略上，建議留意法人買盤較青睞的個股，趁大盤回檔之際低階布局，同時也應留意有現金殖利率保護、下檔空間有限及評價面相對較低的類股或個股。另外法人也提醒，股東會上公司經營者將對產業景氣發表展望、看法，這也是後續的觀察重點。