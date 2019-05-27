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健身器材股受惠中美貿易戰 喬山飆出新高度 岱宇跟漲

2019-05-27 12:01經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

喬山（1736）被視為中美貿易戰受惠股，加上今年首季季報表現大幅優於去年同期，激勵本波股價漲勢凌厲，自5月中旬發動攻勢以來，漲幅逾5成，今日盤中來到64.4元，亦是近三年多來新高位置。喬山本波的凌厲漲勢，也帶動同屬健身器材股的岱宇（1598）掀起比價效應，岱宇盤中來到42.45元，漲幅4%，且成交量增溫，股價亦來到14個月新高。

喬山為全球第二大商用健身器材品牌廠，法人表示，健身器材雖未列入2,500億課稅清單，但中國已向美國進口健身器材關稅從6%提高到10%，此舉不利喬山在中國的主要競爭對手-美國品牌商，喬山則可望受惠轉單效益，尤其中國目前大型連鎖健身房不少均為喬山客戶，未來可望增加採購。此外，喬山北美新客戶星球健身今年在美國仍積極展店，該客戶今年採購金額上看逾1.5億美元，有利喬山今年接單表現。

喬山表示，上月業績北美商用及日本地區成長翻倍，德國、南美洲及新設立的羅馬尼亞皆有五成以上的成長，各地區展現了強勁的爆發力，帶動集團營收持續向上。今年上半年雖為傳統淡季，但營收規模已放大，估計此成長力道將會持續，呈現淡季不淡的態勢。

岱宇也表示，第二季向為健身器材傳統出貨淡季，不過，看好SOLE品牌新改款產品銷售表現，以及XTERRA品牌在Amazon電商平台持續熱銷，有機會吸引其他通路合作契機，挹注家用健身器材產品銷售，另一方面，醫療復健領域將有望隨著飛利浦品牌授權效益發酵，以及CogniBike醫療復健器材訂單隨著日本長照法規完成修正將逐步於第二季恢復拉貨表現，力拼淡季不淡。

喬山健身
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