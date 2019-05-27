比特幣急漲升破8900美元 創意世芯逆勢上漲

2019-05-27 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



近期全球股市震盪，部分市場資金在避險的考量下，轉進比特幣，使得近一周以來，比特幣價格出現一波拉升，今日更是一度漲破8900美元，而在比特幣走高之後，市場在挖礦機重燃想像空間下，台股創意（3443）及世芯-KY（3661）今日盤中股價也出現相對強勢表現。

受到比特幣價格近日衝高、挖礦機題材短線加溫，過去二、三年間，受惠挖礦機商機的台股矽智財廠商，包括台積電旗下的創意及世芯-KY，今日盤中也均出現相對強勢表現，今日台股電子股仍普遍走弱，不過，該二檔個股今日維持上漲表現，其中，盤中世芯-KY股價一度逆勢上漲逾3%，而創意盤中漲幅也在1%以上。

今年以來，比特幣已經又見到較大的漲幅，統計今年以來，比特幣已上漲逾120% 左右，而5月的價格漲勢更是強勁，比特幣價格由5500美元起漲，短線漲幅已超過六成。

此外，由於比特幣在成交量及價格都是全球虛幣的龍頭，因此，在比特幣的大漲之下，也重新吸引市場資金關注虛擬貨幣市場，並帶動其餘虛擬貨幣跟進上漲，其中，以太幣、瑞波幣、比特幣現金、萊特幣近一周以來也都出現上漲表現，同時，交易情況也明顯較先前熱絡。