比特幣創今年新高 挖礦概念股奮起

2019-05-27 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



加密貨幣再掀攻勢，今日加密貨幣龍頭比特幣突然上漲逾10%，一度突破8900美元，創下今年以來新高，帶動台灣加密貨幣「挖礦」概念股紛紛上揚，包含撼訊（6150）、映泰（2399）、承啟（2425）等盤中皆上漲，表現逆勢抗跌。

比特幣今日大漲逾10%，最高來到8938.27美元，站上8900美元大關，不僅為今年新高，也是2018年5月以來最高價位。

受到比特幣大漲激勵，今日台股相關加蜜貨幣「挖礦」概念股開盤立即表態，二三線板卡廠撼訊、映泰、承啟、麗臺（2465）、華擎（3515）及一線大廠技嘉（2376）、微星（2377）等盤中紛紛上漲。

惟8900美元關卡曇花一現，午盤在8800至8700區間震盪。據加密貨幣交易網站Coindesk預估，比特幣下個壓力點在9650美元。

隨著近期比特幣價格回溫，市場也陸續出現看多論調，加密貨幣投資銀行「Galaxy Digital」創辦人諾沃格拉茨（Mike Novogratz）指出，加密寒冬已結束，市場正處於牛市。

不過，去年上演的加密貨幣大漲大跌戲碼，已讓不少板卡廠心驚膽跳，謹慎看待本次加密貨幣回溫。

儘管板卡廠去年第一季受惠「挖礦」商機，帶動營運強勢上揚，但隨著第二季顯卡需求急凍，板卡廠下半年也陸續面臨備貨過多，打消庫存的壓力。