外資竄逃 大立光股價續探低

2019-05-27 11:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



外資持續賣超台股，統計已連續13天賣超1,224.02億元，股王大立光5月來遭外資賣超1,533張，研調機構最新分析預估，華為智慧手機今年出貨恐下滑逾2成，進一步衝擊大立光今(27)日股價再向下探底，早盤一度下滑至3,565元，創今年1月18日以來的低價，盤中跌幅3.97%。

台股今日開高震盪翻黑，指數以10,344.18點開出後一度拉升至10,365.44點，但受到股王大立光及華為概念股走弱拖累，盤中翻黑，一度下滑至10,305.28點，台積電也是由紅翻黑，鴻海則是力守在紅盤，呈現小漲。

受到美中貿易戰的影響，台股科技股仍無法擺脫頹勢，最新研調機構更預估，華為在美國的封殺之下，今年出貨量可能下滑逾2成，明年出貨更持續下滑，華為概念股再受衝擊。

大立光的手機鏡頭仍是營收主力，客戶包括蘋果、三星、華為等手機大廠，市場預估，華為若受到封鎖，將影響海外市場的市占，流失的市場預期將由其他手機品牌分食，其中三星的受惠最大，但即使大立光客戶多元，仍難脫這一波的衝擊。

大立光今日以3,760元開低，雖一度翻紅至3,780元，但仍無力擺脫賣壓，早盤一度下滑至3,565元，盤中跌幅3.7%；統計外資上周五賣超大立光151張，連續3天賣超，合計5月來賣超達1,533張，外資賣壓也加重大立光股價跌勢。