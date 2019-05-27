資金避風港 營建指數盤中強漲2%

2019-05-27 11:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



台股今（27）日加權指數盤中由紅翻黑，指數在平盤上下震盪，高低點僅差60點，盤面上電子族群仍處於弱勢整理，資金仍流向避風港的金融、營建等族群。

營建指數今日強漲2%，觀察盤中營建族群的表現，國建、華固、冠德、隆大上漲逾4%，而太子、中工、達欣工、欣陸、長紅等皆有1%以上的漲幅。

中工受到外資青睞，外資已連續買超14日，累計共17,651張，而太子、欣陸、華固、台開、外資也連續買超8日以上。其中，冠德和華固投信也連兩日買超。

華固受到外資與投信聯手買超，帶動股價創波段新高，法人指出，雖今年第1季仍屬建案完工空窗期，業績以成屋銷售為主，獲利表現無特別亮眼，但考量台北市名鑄、樂慕兩建案已在驗屋階段，預期 6 月可望開始交屋，進而推升第2季、第3季的營運顯著提升，並有望帶動今年業績創下歷史新高。

華固今年仍預計配發5元現金股利，屬高現金殖利率概念，吸引長線資金配置標的。

冠德在今年首季持續跨年度挹注營運下，今年集團營運確定優於去年表現，其中4月營收達15.28億元，年增88.4%，展望下半年，冠德建設推案力道依舊未放軟，在新莊、三重各有兩大新案推出。