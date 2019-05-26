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台股本周力守萬點 聚焦中美貿易戰局勢

2019-05-26 11:22經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

中美貿易戰近期對峙情勢升溫，直接衝擊台股走勢，上周5日線和年線相繼失守，單周跌55.83點，跌幅0.54%，若本周仍走弱，不排除可能觸碰到萬點。中美貿易戰未見曙光，法人看待本周，態度保守，包括華為事件的後續影響、中國大陸未來是否反擊等消息面，以及美股走向，將是短線觀察重點。

華為事件爆發，影響台積電、穩懋、敦泰等華為概念股表現相對弱勢，如「權王」台積電在上周年線失守，單周下跌8.5元，跌幅約3.5%，市值減少達2,204億元。此外，外資避險情緒仍未減緩，三大法人上周賣超台股395億元，亦直接影響台股表現。

本周來看，台新投顧黃文清和華南投顧董事長儲祥生，不約而同指出中美貿易戰發展，將是最大觀察點。黃文清表示，近期台股最主要延續中美貿易戰升溫的系統性風險基調，目前局勢仍不見緩解，談判亦中止，包括華為事件衝擊科技股，中國未來如果反擊，可能對市場帶來更大衝擊，除非中美關係較和緩，否則會是一個令人擔心的局面。

儲祥生表示，中美貿易戰狀況遠比先前預期還糟糕，現在雙方不光是正面衝突，更是互挖牆角，狀況有可能越來越糟，如果繼續打下去，恐怕進一步衝擊整體市場需求，台廠主要幫蘋果、華為幾個大廠代工，需求不好大家都會受影響，看待大盤需較為謹慎。在此期間，外資也扮演殺手，對行情相對不利，大盤繼續下修可能性高。

中美貿易陷入膠著，傳產、食品等內需相關族群，以及金融族群，表現相對穩健，成為投資人做避險、保守投資的選項之一。黃文清指出，非電子族群受中美貿易影響較小，內需族群部分，已看到防禦型買盤出現，和高股息的族群，皆為關注焦點。另，本周登場的台北國際電腦展（Computex），長線來看或許多少有話題效應。

美國將華為禁令推遲90天後才執行，但包括Google與安謀（ARM）等廠，已相繼配合禁令，宣布停止和華為技術公司合作；市場更傳出，美國下一步打算增列五間中國公司進黑名單，其中包括中國影像監控巨頭海康威視。海康威視若被禁，台灣安控廠可望受惠迎轉單，近期帶動部分類股走強，如奇偶上周漲幅達24.9%，法人聚焦。

中美貿易戰續燒，直接影響台股走勢。 報系資料照
中美貿易戰續燒，直接影響台股走勢。 報系資料照
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