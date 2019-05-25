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台股上市公司總值續降 下周面臨31兆元關卡保衛戰

2019-05-25 10:41經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台股周現連三黑，跌跌不停使台股上市公司總市值將面臨31兆元保衛戰。

台灣證券交易所統計，昨（24）日全體上市公司市場總值為31.2兆元，較17日市值31.36兆元減少1,597.08億元，減幅約為0.51%。

昨日發行量加權股價指數收盤為10,328.28點，較上周五下跌55.83點，跌幅約為0.54%；由於外資持續賣超，權值股為主的台灣50指數收盤7,710.67點，周跌幅約為1.08%，較大盤為重。

本周集中交易市場股票成交量周轉率為1.36%，成交量周轉率前三名產業為：電子零組件類4.64%、光電類3.68%及資訊服務類2.52%。

成交金額前三名為半導體類1,276.02億元，占全體上市股票交易金額25.52%；第二名光電類796.04億元，占全體上市股票交易金額15.92%；第三名電子零組件類679.13億元，占全體上市股票交易金額13.58%。

累計今年初開盤迄今共91個交易日，集中市場總成交金額為10兆5,165.42億元，市場日平均成交金額為1,155.66億元，股票成交量周轉率為26.88%，股票日平均成交量周轉率為0.30%。

台灣證券交易所統計，昨（24）日全體上市公司市場總值為31.2兆元，較17日市值...
台灣證券交易所統計，昨（24）日全體上市公司市場總值為31.2兆元，較17日市值31.36兆元減少1,597.08億元，減幅約為0.51%。 記者黃義書／攝影
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