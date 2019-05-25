親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

首場造勢晚會！韓國瑜將參加6/1「決戰2020贏回台灣」凱道聚會

靜待大盤落底 四題材股趨吉避凶

2019-05-25 10:38經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

雖然美股主要指數昨（24）日多數以上漲作收，不過，費城半導體指數仍下跌收盤。在科技股走勢較為疲軟之下，法人表示，美中貿易戰擴及到華為風暴，衝擊國際股市；現階段的台股操作仍以挑選具有題材的個股為宜，較有利多頭的題材包括：財報佳、高現金殖利率、不受貿易戰干擾的生技及特別題材的個股。

宏遠投顧副總陳國清表示，可留意第1季獲利不錯且第2季及下半年業績及獲利展望佳的個股，部分這類中小型股或強勢股再回檔修正一至二成以上，短線區間操作；若股價跌得夠深、夠便宜，可長線波段操作。

群益投顧表示，統一（1216）首季財報業績出色，認列統一中控、統一超商兩大轉投資收益，使得單季稅後盈餘為52.76億元，年增幅23.1%，每股純益（EPS）0.93元，毛利率為34.42%，都是歷年同期新高。

貿聯-KY首季稅後盈餘3.31億元、年增46.74%，毛利率23.2%，為七季以來高點，預估IT及車用產品全年會有雙位數成長，4月營收20.94億元已繳出歷史新高成績。

台股的高殖利率題材向來吸引國際中長線基金布局，隨著股價下探支撐，殖利率反而更為提升。

高現金殖利率股的電信族群常是法人逢低介入標的，法人表示，遠傳去年每股純益2.88元，每股擬配發3.75元現金股利，盈餘分配率高達130%，這也是連續六年現金股利維持每股3.75元的水準。

金融股也具備現金殖利率題材，例如，兆豐金去年大賺282億元，EPS 2.07元，穩坐公股金控之冠，每股將配發現金股利1.7元。

玉山金今年將配發每股現金股利0.71元，是近11年最高水準，股票股利0.711元，每股現金與股票股利合計1.421元。

美中貿易戰較不被波及的生技族群也是法人較看好進退兼具的類股，大江去年中國業績大增1.5倍，去年稅EPS 17.79元，決議配股利8.5元，包含現金7元、股票1.5元，獲利和股利均創下新高。今年第1季合併稅後淨利6.23億元,EPS達6.07元，優於預期，部分外資調高今、明年每股盈餘預估。

此外，個別股票具有獨自題材也是買盤逢低介入者，法人說，市場預期原相第2季營收將有爆發性，包括遊戲機、安防、穿戴、藍牙音訊（TWS）等均將較第1季有顯著成長，其中，遊戲機估計營收佔比回升至10%以上。

中美晶去年第四季打掉太陽能長晶設備、不再背負營運包袱，配合旗下的「金雞母」環球晶獲利爆發，帶動中美晶第1季稅後純益大幅成長，EPS達3.15元，單季獲利逼近去年全年度水準。

金融股具備現金殖利率題材。兆豐金去年大賺282億元，EPS 2.07元，穩坐公股...
金融股具備現金殖利率題材。兆豐金去年大賺282億元，EPS 2.07元，穩坐公股金控之冠，每股將配發現金股利1.7元。 圖／聯合報系資料照片
分享

股利高殖利率
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

台股上市公司總值續降 下周面臨31兆元關卡保衛戰

2019-05-25 10:41

14檔法人搶買 扮抗震先鋒

2019-05-25 00:35

四大基金出手 挹注台股270億元活水

2019-05-25 00:35

雙高績優族 土洋資金鎖碼

2019-05-25 00:06

股海常勝軍／美中熱戰 台股成夾心餅乾

2019-05-25 00:54

避貿易戰 四類內需股竄紅

2019-05-25 00:35

非電四族群 投信點將

2019-05-25 00:28

應材概念股 評價中立

2019-05-25 00:28

花旗小摩：台股還沒落底

2019-05-25 00:03

外資連13賣 累計1,224億

2019-05-24 23:58

就市論勢／跌深股 買點浮現

2019-05-24 23:38

生活中挑飆股 這14檔概念股年漲幅18%起跳

2019-05-24 17:19

美中貿易戰升級成科技冷戰 下周台股看這三件事

2019-05-24 17:17

跟著法人玩作帳 投信 集團 4大基金各憑本事

2019-05-24 16:59

美國禁令獵殺華為 概念股多空廝殺怎麼看？

2019-05-24 16:58

政府基金傳進場布局 台積電止跌市值重返6兆元

2019-05-24 14:57

要健身還是要美食？柏文挑戰瓦城觀光股王寶座

2019-05-24 14:44

勞退基金代操資金進場 權值股走強

2019-05-24 14:41

立積受惠貿易戰 亮燈

2019-05-24 14:41

德宏轉型有成 開盤奔漲停

2019-05-24 14:41

台積電3不變 背後3支箭

2019-05-24 14:41

台商回流概念股崛起 6檔受惠黑馬 因禍得福！

2019-05-24 11:51

代操勞退基金傳進場 權值股獲買盤挹注

2019-05-24 11:50

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

貿易戰防震攻略 抗跌3計 多空分向進擊

2019-05-20 09:14

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-20 09:12

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-17 16:29

時機正好趁下跌布局 股東會 除權息行情一手抓

2019-05-17 16:27

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

生活中挑飆股 這14檔概念股年漲幅18%起跳

2019-05-24 17:19

14檔法人搶買 扮抗震先鋒

2019-05-25 00:35

代操勞退基金傳進場 權值股獲買盤挹注

2019-05-24 11:50

美中貿易戰升級成科技冷戰 下周台股看這三件事

2019-05-24 17:17

要健身還是要美食？柏文挑戰瓦城觀光股王寶座

2019-05-24 14:44

避貿易戰 四類內需股竄紅

2019-05-25 00:35

四大基金出手 挹注台股270億元活水

2019-05-25 00:35

雙高績優族 土洋資金鎖碼

2019-05-25 00:06

影／家電業禾聯碩上市百元開出 展開蜜月行情

2019-05-24 12:05

勞退基金代操資金進場 權值股走強

2019-05-24 14:41

權指股撐盤 台股上漲19點收10,328

2019-05-24 13:43

政府基金傳進場布局 台積電止跌市值重返6兆元

2019-05-24 14:57

立積受惠貿易戰 亮燈

2019-05-24 14:41

台積電3不變 背後3支箭

2019-05-24 14:41

花旗小摩：台股還沒落底

2019-05-25 00:03

華新 淡出大陸銅條市場

2019-05-24 23:34

中石化 活化土地資產

2019-05-24 14:45

非電四族群 投信點將

2019-05-25 00:28

台商回流建廠需求旺 有利華新麗華線纜業務

2019-05-24 11:47

技嘉伺服器業務一枝獨秀 Q1激昂Q2續攻

2019-05-24 13:35

緯穎 爭取亞馬遜大單

2019-05-24 23:35

HTC攜手美澳電信商 5G HUB海外先開賣

2019-05-24 14:45

特斯拉接單增 貿聯受惠

2019-05-24 23:35

神盾4月獲利增3% 每股純益1.18元

2019-05-24 19:23

華新 今年營運保守看

2019-05-24 14:45

台股小漲收紅 法人：注意外資千億賣超動向

2019-05-24 14:41

就市論勢／跌深股 買點浮現

2019-05-24 23:38

股海常勝軍／美中熱戰 台股成夾心餅乾

2019-05-25 00:54

伺服器業務堆柴火 技嘉Q2業績墊高

2019-05-24 14:45

中石化突圍 要射兩箭

2019-05-24 23:35

聯亞雜音消除 股價反彈

2019-05-24 23:38

台積電反彈台股收漲19.91點 三大法人賣超86.04億元

2019-05-24 15:10

禾聯碩掛牌行情甜蜜蜜 早盤股價站上百元大關

2019-05-24 12:34

COMPUTEX下周登場 微星P系列新品搶市

2019-05-24 14:46

勞退基金撥款助攻 台股止跌收小紅

2019-05-24 15:44

DRAM回穩 威剛營收先蹲再跳

2019-05-24 14:45

三大法人賣超台股86.04億元

2019-05-24 15:17

立積 Q2力拚轉盈

2019-05-24 23:34

德宏轉型有成 開盤奔漲停

2019-05-24 14:41

靜待大盤落底 四題材股趨吉避凶

2019-05-25 10:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top