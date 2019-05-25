靜待大盤落底 四題材股趨吉避凶

2019-05-25 10:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



雖然美股主要指數昨（24）日多數以上漲作收，不過，費城半導體指數仍下跌收盤。在科技股走勢較為疲軟之下，法人表示，美中貿易戰擴及到華為風暴，衝擊國際股市；現階段的台股操作仍以挑選具有題材的個股為宜，較有利多頭的題材包括：財報佳、高現金殖利率、不受貿易戰干擾的生技及特別題材的個股。

宏遠投顧副總陳國清表示，可留意第1季獲利不錯且第2季及下半年業績及獲利展望佳的個股，部分這類中小型股或強勢股再回檔修正一至二成以上，短線區間操作；若股價跌得夠深、夠便宜，可長線波段操作。

群益投顧表示，統一（1216）首季財報業績出色，認列統一中控、統一超商兩大轉投資收益，使得單季稅後盈餘為52.76億元，年增幅23.1%，每股純益（EPS）0.93元，毛利率為34.42%，都是歷年同期新高。

貿聯-KY首季稅後盈餘3.31億元、年增46.74%，毛利率23.2%，為七季以來高點，預估IT及車用產品全年會有雙位數成長，4月營收20.94億元已繳出歷史新高成績。

台股的高殖利率題材向來吸引國際中長線基金布局，隨著股價下探支撐，殖利率反而更為提升。

高現金殖利率股的電信族群常是法人逢低介入標的，法人表示，遠傳去年每股純益2.88元，每股擬配發3.75元現金股利，盈餘分配率高達130%，這也是連續六年現金股利維持每股3.75元的水準。

金融股也具備現金殖利率題材，例如，兆豐金去年大賺282億元，EPS 2.07元，穩坐公股金控之冠，每股將配發現金股利1.7元。

玉山金今年將配發每股現金股利0.71元，是近11年最高水準，股票股利0.711元，每股現金與股票股利合計1.421元。

美中貿易戰較不被波及的生技族群也是法人較看好進退兼具的類股，大江去年中國業績大增1.5倍，去年稅EPS 17.79元，決議配股利8.5元，包含現金7元、股票1.5元，獲利和股利均創下新高。今年第1季合併稅後淨利6.23億元,EPS達6.07元，優於預期，部分外資調高今、明年每股盈餘預估。

此外，個別股票具有獨自題材也是買盤逢低介入者，法人說，市場預期原相第2季營收將有爆發性，包括遊戲機、安防、穿戴、藍牙音訊（TWS）等均將較第1季有顯著成長，其中，遊戲機估計營收佔比回升至10%以上。

中美晶去年第四季打掉太陽能長晶設備、不再背負營運包袱，配合旗下的「金雞母」環球晶獲利爆發，帶動中美晶第1季稅後純益大幅成長，EPS達3.15元，單季獲利逼近去年全年度水準。