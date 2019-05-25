股海常勝軍／美中熱戰 台股成夾心餅乾

2019-05-25 00:54 經濟日報 朱成志



5月5日川普發出兩則推特，改變了全球股匯市方向，金融市場大幅修正。美國以中國為敵人，壓制大國崛起，從貿易戰升級為科技戰，要壓中國必先滅華為，先祭出了禁止美商出貨黑名單，接著Google、ARM都停止服務，一連串的打擊又快又猛，全球電子供應鏈大震撼。

5月3日台股漲到11,097點，差一步就要再創28年新高，近日崩跌到10,300點上下，外資5月狂賣1,267億元，前四個月買超約1,600億元已剩下不多，熱錢逃跑，新台幣貶破31.5，正如二周前本欄比喻川普就像「復仇者聯盟」拿到六顆寶石手套的「滅霸：薩諾斯」，動動手指就消滅了一堆英雄，誰能擋住他呢？

川普打出七傷拳，美股也重傷，費半指數5月初創歷史新高，近期也大跌近二成，華為去年採購700億美元，其中110億美元是買美國的半導體。華為創辦人任正非接受媒體訪問，阻止鼓動民粹情緒，話說得很有氣度，但川普以國家霸權耍賴皮手段，中方目前忍耐未反擊，何時會忍不住？

試想，如果騰訊馬化騰宣布大中華地區不提供iPhone微信服務及支付，蘋果的業績會跌多少？Google、高通、安謀連續出招，已經脫離正常的商業對應關係，成為川普的打手；習近平和劉鶴去江西紅軍長征紀念碑、看軍校操練及稀土公司，已傳達了警告訊息。

美國聯邦貿易會2017年1月告高通壟斷，雖然4月16日高通和蘋果才達成和解，但5月21日加州法官還是認定高通「不法的抑制競爭，損害對手、代工廠及終端消費者權益」，美國法官可以判決高通未遵守反壟斷法，但政府動用這些企業來打擊華為。日本Panasonic、東芝原本停售華為，都在24小時內恢復正常，軟銀負責人孫正義和川普私交好，把購併的安謀拿來對付華為，不合乎國際正常商業行為，不怕復仇者聯盟嗎？

美國財長宣布3,000億美元中國輸美商品在「30天以後才會啟動」，美國商務部及Google也給華為「90天緩衝期」，這都是配合6月底G20會議，雙方總是要面對面，可能談和嗎？川普在競選場合赤裸裸的講出對中國經濟快速成長的眼紅，他不是神經病，比較像奸商，兩車對撞一定玉石俱焚，所以僵局必須有解，這一場賽局考驗雙方智慧，危機的隔壁總有轉機。

過去500年，16次世界霸權轉移轉有12次戰爭。標榜「中國夢」的習近平與「美國第一」的川普，正走向「修昔底德陷阱」，能否避開一戰？2,500年前的雅典人並非一定要和斯巴達開戰，不過，擦槍走火就兩敗俱傷，歷史明鑑。

因為去年10月2日美國副總統彭斯發表兇悍的批判中國演講，美股轉折向下，12月加拿大機場扣押孟晚舟，全球股市暴跌更悲觀，直到去年G20習川會後，緩和了才大漲，近日美股跌幅也不小，川普也要面對去年聖誕節前的歷史重演。大咖全在忙選舉，沒人關切這影響台灣的重大事件，只能等待媽祖托夢了，未來變數多，若有轉機的話，會在G20開會前出現，誰去幫忙失控的川普綁鞋帶呢？

（作者是萬寶投顧董事長）