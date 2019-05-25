非電四族群 投信點將

2019-05-25 00:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ／台北報導



美中貿易協商生變，市場資金棄科技轉進傳產、金融股。投信法人點名，可關注電機機械、金融、生技與其他等四大類股。其中電機類首選營運成長且ROE高，醫材則挑中長線穩定需求，其他類股尋求利基型產業，包含環保、碳纖維材料、製鞋等。

美中貿易協商焦點轉至科技戰，新興市場股匯市首當其衝，外資連續13個交易日賣超台股現貨，期貨淨多單大減，態度轉為保守。

台股自美國對中國採各手段施壓以來修正近800點，昨（24）日勉力由指標台積電重申第2季與下半年正向財測不變，帶動多方信心，支撐大盤反彈收10,328點，但走高回落且處年線壓力以下，上攻訊號尚未明朗。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，這波貿易戰從加徵關稅到華為禁令，消息面進展極為快速，集中在電子股的資金猝不及防。市場對下半年後的拉貨出現疑問，修正力道大幅反映於5G、華為供應鏈。

周書玄指出，市場傾向預期Samsung是相對受惠廠商，相關零組件供應鏈有機會受惠，惟美方繼華為後再擬將中國安控大廠列入限制名單，範圍擴大導致科技股氛圍不佳，外資調節台股部位亦不利資金動能，操作先看個股修正狀況。

第一金小型精選基金經理人陳思銘則從較長線布局指出，貿易戰點燃美中科技競局，顯示高科技產業是未來發展重點，包括5G、半導體、散熱模組、手機網通與電動自行車等，都值得留意。尤其國內半導體等高新產業保持技術領先地位，具一定投資價值，若短線修正出現大幅乖離情形，宜分批低接布局。

周書玄表示，貿易戰變化難以預料，近期轉折點暫看6月G20會議，美方若要加徵3,250億美元商品關稅需要流程時間，短期關稅議題應較平淡，華為事件等類似訊息會左右盤勢。

對於日昨美國總統川普稱華為事件可能納入貿易協議，周書玄認為，過去雖有中興通訊解除禁令前例，但付出更換管理團隊、接受美方監督及繳交罰款與保證金等條件，後續發展有待觀察。

整體來看，貿易協商有和談空間，但外圍事件短期內會給盤勢上檔造成壓力。