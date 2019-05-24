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上市櫃公司誠信經營守則 即日起實施

2019-05-24 18:37經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

為實踐聯合國反貪腐公約國際審查所研提的結論性意見，同時配合主管機關政風單位推動「提倡私部門企業誠信」政策，臺灣證券交易所今（24）日公告修正「上市上櫃公司誠信經營守則」，並於即日起實施，將作為未來台股公司反貪腐的參考依據。

證交所表示，此次修正參酌主管機關廉政會報決議，國際標準組織所公布的ISO 37001企業反賄賂管理機制，綜合評估後頒布「上市上櫃公司誠信經營守則」，有利台股接軌國際，推廣誠信經營。

「上市上櫃公司誠信經營守則」主要訴求上市上櫃公司落實誠信、正直等核心價值，使公司行動更臻完善，其中修正重點有七大點，分述如下：

一、公司宜制定以誠信為基礎的政策，經過董事會通過。

二、建立不誠信行為風險的評估機制，定期分析及評估營業範圍內有較高不誠信行為風險的營業活動，並據以訂定防範方案及定期檢討方案妥適性和有效性。

三、要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策的聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。

四、針對誠信經營政策、聲明、承諾及執行，製作文件化資訊及妥善保存。

五、誠信經營專責單位配置充足的資源和適任人員，就其所掌理事項，至少一年一次向董事會報告。

六、依不誠信行為風險的評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核方案遵循情形。查核結果同時應通報高階管理階層及誠信經營專責單位，作成稽核報告來提報董事會。

七、具體檢舉制度應涵蓋的內容，包括訂定檢舉案件調查完成後，依情節輕重所應採取的後續措施，必要時應向主管機關報告或移送司法機關偵辦；允許匿名檢舉。

台股作文證交所

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