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生活中挑飆股 這14檔概念股年漲幅18%起跳

2019-05-24 17:19經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

有一種投資法：從生活中挑好股，近期台股因美中貿易戰連跌，但非關貿易戰的「生活概念股」躍居避風港，成為強恆強指標，其中，食衣住行、建設、銀行和健身相關的四大概念股，包括大統益（1232）、喬山等更紛紛在今（24）天出量大漲，累積年漲幅18%起跳，更強勢出頭。

台股今天收漲19點、以10,328點作收，已連兩天破年線，不過跌深股、續強股活躍，包括非電子股持續吸金，進一步統計逆勢增量攻高的「強者恆強股」中，集中在四大內需族群。

包括食衣住行概念的大統益，今天收116元，創下掛牌新高；旗下有日出茶太品牌的六角大漲7%、收盤價也刷2014年來最高，其他還有基建營建族群的根基、嘉泥等，銀行股的上海商銀、聯邦銀，運動健身的喬山、柏文等，也滾量連漲，擊退貿易戰亂流。

日盛投顧協理鐘國忠表示，台股今天出現低量無下影線K棒，加上周線連黑反轉中線架構，台股後市保持以盤代跌、年線到半年線間尋求支撐的機率高。

不過搭配其他技術指標，大盤醞釀跌深反彈的訊號同步增強，鐘國忠認為，下周不排除有波上攻10,500-10,600點的短彈，結合時序將迎接6月營收發布，近期偏強表現的內需股，基本面可望優於電子股，將續強發揮。

如食品、水泥、健身概念股正是內外資預期營收有表現方向；領先攻高的大統益，在第1季財報繳出近49季新高的獲利，每股純益1.86元，並預計派發5元現金股利，目前殖利率有4.3%。

嘉泥活化兩岸資產，除大陸子公司聯合水泥估計最快第3季認列處分收益人民幣1.9億元，全台持有20多萬坪土地，已陸續啟動規劃或申請作業；伴隨報價高檔激勵台泥、亞泥，水泥股有比價效應。

統一投顧統計，華固台北「名鑄」、「樂慕」建案驗屋後可望於6月交屋，合計兩案有120億元的已售案量，全年每股純益挑戰12元；以每股資產價值116元及股價淨值比1.4倍推算，股價挑戰90元~95元。

群益投顧則看好柏文營收連二季高成長，將開幕的新場館推升會員數，利潤率跟進水漲船高，股價再攻。

資料來源：CMoney
資料來源：CMoney
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台股貿易戰

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