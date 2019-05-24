美中貿易戰升級成科技冷戰 下周台股看這三件事

2019-05-24 17:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美中貿易戰衝擊全球股市，日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，中美貿易終局之戰局勢詭譎，談判進度與企業禁制令變化引發關注，短期有三大觀察要點，在貿易戰升級為科技冷戰下，後續事件如何演變，是台股首要關注焦點。

楊遠瀚指出，經濟數據有撐，企業財報大致不差，短期基本面變化不大，但貿易戰升溫恐影響下半年原本市場樂觀的預期，內外資都較先前偏空，操作謹慎，資金轉往低波動避險。

中小型、科技股在貿易戰延燒後開始修正，大量資金近2周明顯轉至不受貿易戰影響，且營運獲利持續成長的傳產股，此一趨勢，在美中未進入談判前應不易改變，傳產權值如食品、水泥、塑化、電信、高殖利率撐盤，盤勢方向將視貿易戰結果而定。

楊遠瀚說，針對中美貿易戰短期觀察3要點，一、6月底川習有機會會面，但就近期雙方針鋒相對的政策與言論來看，不應過度期待；二、華為禁制令與稀土議題，中國希望雙贏但美國希望較有利，中美持續角力；三、美國、伊朗造成的波斯灣紛爭及北韓飛彈仍是政經黑天鵝。

產業方面，楊遠瀚分析，受美方禁止企業購買設備及列入出口黑名單，華為受影響甚大，不少零組件難以取得，發展勢必受限，尤其在5G、手機方面，但美股半導體也將受創。

華為5G受阻，供應鏈受影響，Nokia、Ericsson則有望搶得市占，相關歐美比重高的台廠也許短空長多，手機方面若出貨不順，蘋果、三星或其他中國品牌應接有機會受惠，但需提防中國反制蘋果。

台股今（24）日反彈，權值股台積電領軍，但大立光及鴻海仍收黑，大盤指數終場以10,328.28點作收，上漲19.91點，成交量1,014.71億元；三大法人賣超86.04億元，其中外資賣超85.23億元，統計外資已連續13天賣超1,224.02億元。