彩虹幸福日 王道銀刷卡回饋5.24%、房貸1.59%

2019-05-24 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



王道銀行支持人權平等與性別平權，去年領先推出彩虹認同卡，為響應今天同婚專法生效，同步推出「524幸福專案」，彩虹認同卡用戶享國內刷卡快閃現金回饋加碼最高至5.24%；同婚伴侶申辦房貸享優惠房貸利率1.59%起，手續費優惠2524元，而彩虹認同卡用戶或同婚伴侶申辦信貸以享手續費優惠價2524元。

王道銀行表示，即日起至5月31日期間推出「524幸福專案」快閃現金回饋加碼，凡於活動期間持王道銀行彩虹認同卡於國內刷卡消費，除了可享既有最高1.1%現金回饋外，再享4.14%現金回饋加碼，加碼部分回饋上限200元，合計最高可獲得5.24%現金回饋。

王道銀行表示，彩虹認同卡將再提撥消費者0.2%的刷卡金額捐贈予台灣同志諮詢熱線協會。

在支持成家方面，即日起至7月31日期間，王道銀行「524幸福專案」也推出貸款優惠，凡同婚伴侶持喜帖、結婚照、結婚證書或結婚登記文件任一項申辦一般房貸，即享優惠利率1.59%起，且手續費現折近3500元，只需優惠價2524元，讓同婚伴侶輕鬆成家、實現夢想。

此外，王道銀行彩虹認同卡用戶或同婚伴侶於活動期間申辦個人信貸，手續費現折近4300元，只需優惠價2524元。以「愛524」諧音，用實際行動支持人權平等與尊重多元。