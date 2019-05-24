政府基金傳進場布局 台積電止跌市值重返6兆元

2019-05-24 14:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股今（24）日反彈，外傳勞退基金撥款210億元，法人表示，這批代操基金進場布局的標的鎖定蘋概三王台積電（2330）、大立光與鴻海等，從早盤買單進場的情況可以看出一些端倪，加上新台幣匯率似有止穩，外資賣壓也有減緩，台積電股價反彈，終場收在233元，上漲3元，市值重返6兆元之上，達6兆417.23億元；不過，大立光及鴻海則是收黑。

台股今日以10,328.28點作收，上漲19.91點，台積電反彈居首功，大立光則是由紅翻黑，終場收在3775元，下跌25元，成交1,083張；鴻海也是由紅翻黑，早盤以71.5元平盤開出，一度拉升至72.2元，終場收71.4元，下跌0.1元，成交40,403張。

證券分析師張陳浩表示，以今日大盤表現來看，外資賣壓應有減緩，新台幣匯率早上由貶轉升，初步看來可望在31.5元附近區間整理，新台止穩，有助外資賣壓減緩，另外，外傳勞退基金代操撥款，從蘋概三王內盤有買單的情況來看，應是有政府基金進場的跡象。

張陳浩指出，以政府基金中長線布局的角度來看，買進標的將會鎖定績優的跌深股，台積電受到華為風暴的衝擊，股價從高點下滑超過14%，符合中長線布局的要件，另外，大立光與三星概念股也可望吸引代操基金進場。

台積電今日以230元平盤開出，一度拉升至234元，終場收233元，上漲3元，漲幅1.3%，市場重新收復6兆元；大立光以3,800元平盤開出，一度拉升至3,935元，但是尾盤翻黑作收；鴻海以71.5元平盤開出，一度拉升至72.2元，可惜仍是小跌作收，兆元市值得而復失。