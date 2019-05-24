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要健身還是要美食？柏文挑戰瓦城觀光股王寶座

2019-05-24 14:44經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

圖為柏文董事長陳尚義。 記者杜建重／攝影
圖為柏文董事長陳尚義。 記者杜建重／攝影
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觀光股王掀大戰，健身概念的柏文24日再漲10元，收246.5元，漲幅超過4%，創歷史新高，該公司盤中一度攻上250元關卡，收盤後整體市值也推進至150億元左右，以收盤價計算，離觀光股王258元差距僅10元左右。

有趣的是，柏文經營健身工廠，瓦城專攻異國美食料理，形成「健身戰美食」概念。

本土健身中心最大品牌柏文在去年新開八家場館效益持續顯現下，第1季獲利1.18億元，年增54.2%，並為歷史同期新高，每股稅後純益2.01元。而該公司今年將再新增四家場館，營運繼續上攻可期。

柏文表示，該公司去年總共有八個廠館開幕，包括第1季的新埔廠和海寶廠，第2季的同盟廠、公道五廠及湳雅廠，第3季的桃園市復興廠，以及第4季的高雄楠梓和環球廠館，帶動新會員人數維持高成長力道。

步入今年首季，進一步有雲林斗六和桃園經國兩個新場館開張，使得整體會員數已逼近19萬人，挹注第1季營收攀升至8.37億元，年增32%。

至於瓦城，則是國內餐飲連鎖大咖，旗下品牌包瓦城、大心、1010湘等知名品牌。

瓦城管理有成，首季獲利「五高」讚。瓦城上季財報稅後純益約1.1億元，年增率約20%，每股稅後純益（EPS） 4.75元，連七年創同期新高，並締造營收、毛利率、營益率、獲利、EPS齊創新高的「五高」佳績。

瓦城表示，2019年首季營運動能暢旺，加上集團一貫的「優異成本控管能力」和「採購優勢」，單季獲利及毛利率皆為歷史同期新高，獲利成長表現傑出，稅後純益繳出雙位數「雙升」佳績。

瓦城表示，2019年首季毛利率較去年同期上升0.6%，主要之原因為成本控管能力，造就營業淨利率成長0.8%，創下同期歷史之新高點。

去年瓦城泰統一口氣展店19家，店數年增17%。

瓦城健身觀光股王

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