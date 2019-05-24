親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

誰準點車？誰開倒車？六都社宅興建進度大評比

高雄該不該蓋新機場？航空業者激辯兩大關鍵

權指股撐盤 台股上漲19點收10,328

2019-05-24 13:43經濟日報 記者黃力╱即時報導

三大法人本周以來賣超逾300億元，也使台股行情一路走低。來到本周最後一交易日，台股在權值股撐盤下，今（24）日雖開高走低，但仍守穩平盤，終場大盤收10,328.28點，漲19.91點，漲幅0.19%，成交量1,014.71億元，周跌幅0.5%，周K連三黑。

美中貿易戰持續延燒，在美國封鎖華為後，英國矽智財（IP）大廠安謀（ARM）也將暫時停止與華為相關的各式授權合作與支援，消息面上再度觸動投資人敏感神經，股市多有震盪。

在多空紛雜下，亞股今走勢各異，日股目前跌0.3%，韓股跌0.7%，港股漲0.1%，陸股則於平盤附近震盪。

台股方面，權值股台積電（2330）漲1.3%、鴻海跌0.1%、大立光跌0.6%；台塑化跌0.8%、富邦金跌1.1%；其他台灣50成分股中，上海商銀、研華、台達電、可成、群創等相對強勢，為撐盤要角。

躍上盤面、漲勢較為整齊的族群包括生技的基亞、美時、寶齡富錦等；散熱的奇鋐與泰碩；營建股冠德、欣陸、國建；食品的卜蜂、統一等；PCB的台郡、欣興、瀚宇博、台表科、嘉聯益；IC設計的力旺、祥碩、訊芯-KY、矽統、創意等；資產概念股台肥、農林等。

此外，興能高、牧德、緯軟、合勤控等個股表現也是市場焦點。

法人表示，技術面上，指數均線除半年線仍上揚外，其餘短中長期均線呈現下彎，形態上出現兩個半月高量區頭部型態，技術面為弱勢尋求支撐的樣貌，支撐關卡僅剩半年線及萬點大關，指數未止跌前仍以保守視之。

操作部分，因貿易戰煙硝再起，不確定因素持續升高，此時已沒有再大幅增加持股的理由，更要避開電子股重災區，應更加謹慎，並時時檢視投資組合是否有轉弱個股，選股可往不受貿易戰影響、技術面較為強勢之非電子個股介入。

整體來說，預期台股將以整理走勢為主，後市須持續留意美中貿易進展以及各公司股東會上的公司展望。

台股權值股

相關新聞

台商回流概念股崛起 6檔受惠黑馬 因禍得福！

2019-05-24 11:51

台股三王 市值大跌

2019-05-24 01:22

元大期轉型 營運動能強

2019-05-24 00:47

晶心科、原相 IC設計股逆勢大漲

2019-05-24 00:47

生技、紡織股抗震…華為風暴避風港

2019-05-24 00:47

基亞攜港商 攻細胞治療

2019-05-24 00:47

盤中零股交易 明年推動

2019-05-24 00:47

台股打半年線保衛戰 後市緊盯四訊號

2019-05-24 00:47

台股融資斷頭賣壓湧現

2019-05-24 00:47

盤中零股交易 最快明年下半年

2019-05-24 00:08

就市論勢／食品、汽車零件 吸睛

2019-05-24 00:01

股匯雙殺 台股自萬一關卡波段下跌7.1%

2019-05-23 19:16

外資今賣超110.24億 買超最愛這10檔

2019-05-23 17:09

中美貿易戰 外匯商機在哪裡？

2019-05-23 15:31

華為風波 台廠供應鏈尋求轉單商機

2019-05-23 15:27

達運、瑞儀、中光電 背光泛幽光

2019-05-23 14:47

日圓概念股 避險買盤追

2019-05-23 14:47

安控股 轉單說推一把

2019-05-23 14:47

13法人買超低本益比、高殖利率股 好避風

2019-05-23 14:47

台幣貶…受惠股出列 選股提醒

2019-05-23 14:47

蘋果3王殺破底 台股挫148點創波段新低

2019-05-23 14:47

貿易戰衝擊股匯 台股萬點、台幣32關卡力守

2019-05-23 14:04

華為利空擴大…台股嚇趴重挫148點 收10,308波段新低

2019-05-23 13:44

華為供應鏈相關個股大跌 謝金河：尋找台灣優勢股

2019-05-23 13:41

台股重挫逾150點 科技股跌勢擴大

2019-05-23 12:22

關稅戰VS貨幣戰 華為供應鏈還有機會嗎？

2019-05-23 11:55

三大法人最愛這檔 高殖利率又獲利穩健

2019-05-23 10:04

三王熄火、科技股領跌 台股早盤重挫逾百點

2019-05-23 09:14

美股弱勢震盪 台股宜採短打策略

2019-05-23 08:56

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

就市論勢／藍牙耳機、越南概念 聚光

2019-05-20 23:17

貿易戰防震攻略 抗跌3計 多空分向進擊

2019-05-20 09:14

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-20 09:12

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-17 16:29

時機正好趁下跌布局 股東會 除權息行情一手抓

2019-05-17 16:27

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

外資今賣超110.24億 買超最愛這10檔

2019-05-23 17:09

13法人買超低本益比、高殖利率股 好避風

2019-05-23 14:47

台股融資斷頭賣壓湧現

2019-05-24 00:47

晶心科、原相 IC設計股逆勢大漲

2019-05-24 00:47

台股打半年線保衛戰 後市緊盯四訊號

2019-05-24 00:47

外資連14賣共賣超15.86萬張 台積電高點來市值縮水1兆

2019-05-23 16:48

仁寶 今年出貨看增

2019-05-23 23:49

台股三王 市值大跌

2019-05-24 01:22

聯發科5G晶片 傳下周亮相

2019-05-23 23:49

達運、瑞儀、中光電 背光泛幽光

2019-05-23 14:47

生技、紡織股抗震…華為風暴避風港

2019-05-24 00:47

股匯雙殺 台股自萬一關卡波段下跌7.1%

2019-05-23 19:16

家電五雄時代來臨 禾聯碩24日上市、掛牌價91元

2019-05-23 18:40

吸引小資族！盤中零股交易最快明年下半年推動

2019-05-23 20:09

宏碁 擴大採用AMD處理器

2019-05-23 23:49

股價抗震生技紡織股 資金避風港

2019-05-23 19:42

得力滿手單 營收拚新高

2019-05-23 23:49

宏達電5G HUB率先在美澳開賣 Q2營運添動能

2019-05-24 09:19

禾聯碩 24日以91元上市

2019-05-24 00:00

下探機率高 台指期宜調節持股

2019-05-23 14:47

基亞攜港商 攻細胞治療

2019-05-24 00:47

明基材拚高值化 奏效

2019-05-23 23:49

台橡避險 擴大全球布局

2019-05-23 23:49

代操勞退基金傳進場 權值股獲買盤挹注

2019-05-24 11:50

萬海 看好全年貨量成長

2019-05-23 23:49

宏洲 4.4億買汐止不動產

2019-05-23 23:49

股東會／農林配0.3元現金

2019-05-23 14:47

鴻海、大立光認售 四檔夯

2019-05-23 23:21

威剛營運 下半年回神

2019-05-24 00:00

包袱變身小金雞 台橡今年營運力拚逆勢成長

2019-05-23 16:35

泰金將以每股35.6元 6月6日掛牌上櫃

2019-05-23 17:52

永豐金Q1稅後純益37.2億元 歷年同期新高

2019-05-23 16:37

元大期轉型 營運動能強

2019-05-24 00:47

台股探波段低重挫148.85點 三大法人賣超132.73億元

2019-05-23 15:28

影／家電業禾聯碩上市百元開出 展開蜜月行情

2019-05-24 12:05

貿易戰反受惠 立積下半年喜迎旺季

2019-05-24 11:40

盤中零股交易 明年推動

2019-05-24 00:47

聯發科、上海銀認購熱

2019-05-23 23:21

盤中零股交易 最快明年下半年

2019-05-24 00:08

歐美市場消息 引發行情波動

2019-05-23 14:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top