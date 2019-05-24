權指股撐盤 台股上漲19點收10,328

2019-05-24 13:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



三大法人本周以來賣超逾300億元，也使台股行情一路走低。來到本周最後一交易日，台股在權值股撐盤下，今（24）日雖開高走低，但仍守穩平盤，終場大盤收10,328.28點，漲19.91點，漲幅0.19%，成交量1,014.71億元，周跌幅0.5%，周K連三黑。

美中貿易戰持續延燒，在美國封鎖華為後，英國矽智財（IP）大廠安謀（ARM）也將暫時停止與華為相關的各式授權合作與支援，消息面上再度觸動投資人敏感神經，股市多有震盪。

在多空紛雜下，亞股今走勢各異，日股目前跌0.3%，韓股跌0.7%，港股漲0.1%，陸股則於平盤附近震盪。

台股方面，權值股台積電（2330）漲1.3%、鴻海跌0.1%、大立光跌0.6%；台塑化跌0.8%、富邦金跌1.1%；其他台灣50成分股中，上海商銀、研華、台達電、可成、群創等相對強勢，為撐盤要角。

躍上盤面、漲勢較為整齊的族群包括生技的基亞、美時、寶齡富錦等；散熱的奇鋐與泰碩；營建股冠德、欣陸、國建；食品的卜蜂、統一等；PCB的台郡、欣興、瀚宇博、台表科、嘉聯益；IC設計的力旺、祥碩、訊芯-KY、矽統、創意等；資產概念股台肥、農林等。

此外，興能高、牧德、緯軟、合勤控等個股表現也是市場焦點。

法人表示，技術面上，指數均線除半年線仍上揚外，其餘短中長期均線呈現下彎，形態上出現兩個半月高量區頭部型態，技術面為弱勢尋求支撐的樣貌，支撐關卡僅剩半年線及萬點大關，指數未止跌前仍以保守視之。

操作部分，因貿易戰煙硝再起，不確定因素持續升高，此時已沒有再大幅增加持股的理由，更要避開電子股重災區，應更加謹慎，並時時檢視投資組合是否有轉弱個股，選股可往不受貿易戰影響、技術面較為強勢之非電子個股介入。

整體來說，預期台股將以整理走勢為主，後市須持續留意美中貿易進展以及各公司股東會上的公司展望。