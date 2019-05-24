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勞退基金代操傳撥款210億元 勞動基金運用局：無法評論

2019-05-24 12:00經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

今（24）日早盤市場傳出勞退基金 107-2 標案的 420 億元於 5月20日開標後，包括統一、野村、群益、安聯、國泰、施羅德、復華等7家得標，每家可獲得 60 億元資金，今日先撥款210億元，將可挹注台股資金活水。

對此，勞動基金運用局表示，去年底確曾公開招標委外420億元，但對於何時撥款及相關細節，無法評論。

台股國泰勞退基金

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