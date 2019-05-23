親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

李梅樹重要家族墓室遭毀 新北市政府為何粗暴？

日職／王柏融3支1貢獻打點及得分 火腿中止4連敗

股價抗震生技紡織股 資金避風港

2019-05-23 19:42經濟日報 記者盧宏奇╱即時報導

華為風暴擴大，台股23日跳空摜破年線支撐，再創波段低點，在亞股中表現最為弱勢，市場資金轉向與貿易戰關聯程度低的美時（1795）等生技族群避險；受惠轉單效應的紡織股也逆勢走揚。

美中貿易戰愈演愈烈，美國對華為祭出組合拳，相關供應鏈哀鴻遍野，昨日包括台積電、鴻海、大立光為首的華為概念股同步破底，壓抑大盤開低跌破年線、10,300點關卡，再創本波下跌來新低，今日恐進一步下探半年線支撐。

市場避險情緒升高，資金紛紛轉進具有高殖利率保護、與貿易戰關聯程度低，或受惠轉單效應的生技、營建、紡織等傳產股停泊。其中，先前較強的大江、麗豐-KY等高價生技股回檔休息，由美時、寶齡富錦、鐿鈦等百元上下個股接棒演出。

基亞宣布與中基集團攜手進軍香港，雙方將進行免疫細胞培養技術合作，股價守穩季線後，蓄勢挑戰月線反壓；訊聯受惠特管法加持，已連續六季出現獲利，除幹細胞儲存數逆勢成長42%外，基因檢測事業也穩定成長，股價高檔震盪。

成衣廠儒鴻早就將生產基地轉移至越南、柬埔寨，未來轉單效應可期，近日股價重回400元以上；台南在越南廠效益發威下，第1季繳出每股純益0.67元亮麗成績，股價續創波段新高。

本土大型券商認為，隨美中貿易戰煙硝再起，不確定因素持續升高，此時沒有再大幅增加持股理由，更要避開電子股重災區，操作應更加謹慎，並檢視投資組合中是否有轉弱個股，建議往不受貿易戰影響、技術面較為強勢的非電子個股方向進行選股。

生技族群華為貿易戰

相關新聞

外資今賣超110.24億 買超最愛這10檔

2019-05-23 17:09

中美貿易戰 外匯商機在哪裡？

2019-05-23 15:31

華為風波 台廠供應鏈尋求轉單商機

2019-05-23 15:27

達運、瑞儀、中光電 背光泛幽光

2019-05-23 14:47

日圓概念股 避險買盤追

2019-05-23 14:47

安控股 轉單說推一把

2019-05-23 14:47

13法人買超低本益比、高殖利率股 好避風

2019-05-23 14:47

台幣貶…受惠股出列 選股提醒

2019-05-23 14:47

蘋果3王殺破底 台股挫148點創波段新低

2019-05-23 14:47

貿易戰衝擊股匯 台股萬點、台幣32關卡力守

2019-05-23 14:04

華為利空擴大…台股嚇趴重挫148點 收10,308波段新低

2019-05-23 13:44

華為供應鏈相關個股大跌 謝金河：尋找台灣優勢股

2019-05-23 13:41

台股重挫逾150點 科技股跌勢擴大

2019-05-23 12:22

關稅戰VS貨幣戰 華為供應鏈還有機會嗎？

2019-05-23 11:55

三大法人最愛這檔 高殖利率又獲利穩健

2019-05-23 10:04

三王熄火、科技股領跌 台股早盤重挫逾百點

2019-05-23 09:14

美股弱勢震盪 台股宜採短打策略

2019-05-23 08:56

就市論勢／網通、電動自行車 搶鏡

2019-05-23 06:12

花旗、瑞信轉向 保守看半導體

2019-05-23 00:46

上市公司獲利 上季減少19%

2019-05-22 23:27

券商 前四月純益 增12%

2019-05-22 23:18

緯穎、六角 法人喊買

2019-05-22 23:18

IC設計股強彈 盤面亮點

2019-05-22 23:18

大魯閣、士紙 暫停融資券

2019-05-22 23:18

券商財管規模 前四月增2%

2019-05-22 23:18

PCB族群題材熱 買盤挺

2019-05-22 23:18

外資連11日合計賣超1,028.55億元 這檔個股居買超冠軍

2019-05-22 17:54

台股量縮走低收跌7.28點 三大法人賣超107.39億

2019-05-22 15:14

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

就市論勢／藍牙耳機、越南概念 聚光

2019-05-20 23:17

貿易戰防震攻略 抗跌3計 多空分向進擊

2019-05-20 09:14

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-20 09:12

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-17 16:29

時機正好趁下跌布局 股東會 除權息行情一手抓

2019-05-17 16:27

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

三大法人最愛這檔 高殖利率又獲利穩健

2019-05-23 10:04

聯發科新晶片傳捷報

2019-05-22 23:23

三王熄火、科技股領跌 台股早盤重挫逾百點

2019-05-23 09:14

13法人買超低本益比、高殖利率股 好避風

2019-05-23 14:47

華為利空擴大…台股嚇趴重挫148點 收10,308波段新低

2019-05-23 13:44

中美晶 擬出清聯再能股票

2019-05-22 23:21

安謀暫停華為授權衝擊 台積電市值跌破6兆元

2019-05-23 09:49

外資今賣超110.24億 買超最愛這10檔

2019-05-23 17:09

仁寶非PC營收 比重衝四成

2019-05-22 23:22

PCB族群題材熱 買盤挺

2019-05-22 23:18

洪進揚發布「致35萬群創股東書」 重砲抨擊不實報導

2019-05-23 13:23

群創反擊扭曲言論：絕無掏空或背信！

2019-05-23 12:47

IC設計股強彈 盤面亮點

2019-05-22 23:18

緯穎、六角 法人喊買

2019-05-22 23:18

裕融南進 明年攻越南

2019-05-22 23:26

華為風暴延燒恐衝擊台積電 市值跌破6兆元

2019-05-23 11:14

製鞋三雄 南向擴產

2019-05-22 23:22

二大題材推升 聯發科逆勢走揚

2019-05-23 13:40

台股重挫逾150點 科技股跌勢擴大

2019-05-23 12:22

外資連14賣共賣超15.86萬張 台積電高點來市值縮水1兆

2019-05-23 16:48

台幣貶…受惠股出列 選股提醒

2019-05-23 14:47

就市論勢／網通、電動自行車 搶鏡

2019-05-23 06:12

達運、瑞儀、中光電 背光泛幽光

2019-05-23 14:47

美股弱勢震盪 台股宜採短打策略

2019-05-23 08:56

榮剛拚獲利 三路進擊

2019-05-22 23:27

訊連旗下彩妝 今年可望損平

2019-05-22 23:26

達興材 前四月每股賺2.33元

2019-05-22 23:22

聯強攻電競 點火營運

2019-05-22 23:25

蘋果推新NB 廣達沾光

2019-05-22 23:23

台股破底蘋概股走弱 大立光股價重挫逾7％創波段新低

2019-05-23 10:03

東元、台塑 四檔活跳跳

2019-05-22 23:30

董座被調查 聯茂：營運正常不受影響

2019-05-23 10:35

解聚技術 把廢料變黃金

2019-05-22 23:24

蘋果3王殺破底 台股挫148點創波段新低

2019-05-23 14:47

美制裁華為發酵 台股早盤大跌逾150點

2019-05-23 10:07

太醫、訊聯 展望樂觀

2019-05-22 23:24

信昌電、康普 認購俏

2019-05-22 23:31

台北電腦展／振曜、宏正 搶智慧商機

2019-05-22 23:24

貿易戰衝擊股匯 台股萬點、台幣32關卡力守

2019-05-23 14:04

創業家粽子熱賣 吃補

2019-05-22 23:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top