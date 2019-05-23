股價抗震生技紡織股 資金避風港

2019-05-23 19:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ╱即時報導



華為風暴擴大，台股23日跳空摜破年線支撐，再創波段低點，在亞股中表現最為弱勢，市場資金轉向與貿易戰關聯程度低的美時（1795）等生技族群避險；受惠轉單效應的紡織股也逆勢走揚。

美中貿易戰愈演愈烈，美國對華為祭出組合拳，相關供應鏈哀鴻遍野，昨日包括台積電、鴻海、大立光為首的華為概念股同步破底，壓抑大盤開低跌破年線、10,300點關卡，再創本波下跌來新低，今日恐進一步下探半年線支撐。

市場避險情緒升高，資金紛紛轉進具有高殖利率保護、與貿易戰關聯程度低，或受惠轉單效應的生技、營建、紡織等傳產股停泊。其中，先前較強的大江、麗豐-KY等高價生技股回檔休息，由美時、寶齡富錦、鐿鈦等百元上下個股接棒演出。

基亞宣布與中基集團攜手進軍香港，雙方將進行免疫細胞培養技術合作，股價守穩季線後，蓄勢挑戰月線反壓；訊聯受惠特管法加持，已連續六季出現獲利，除幹細胞儲存數逆勢成長42%外，基因檢測事業也穩定成長，股價高檔震盪。

成衣廠儒鴻早就將生產基地轉移至越南、柬埔寨，未來轉單效應可期，近日股價重回400元以上；台南在越南廠效益發威下，第1季繳出每股純益0.67元亮麗成績，股價續創波段新高。

本土大型券商認為，隨美中貿易戰煙硝再起，不確定因素持續升高，此時沒有再大幅增加持股理由，更要避開電子股重災區，操作應更加謹慎，並檢視投資組合中是否有轉弱個股，建議往不受貿易戰影響、技術面較為強勢的非電子個股方向進行選股。