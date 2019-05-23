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永豐金Q1稅後純益37.2億元 歷年同期新高

2019-05-23 16:37經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

永豐金控今（23）日召開2019年度第1季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，第1季稅後盈餘37.2億元，不僅較去年同期大幅成長41%，更創下歷年同期的新高，其中核心收益-手續費淨收益，繼2018年度創下年度歷史新高後，延續去年的強勁成長動能，第1季手續費淨收益達30.67億元，再創單季歷史新高。

朱士廷表示，第1季獲利創下單季新高，主要為核心收益手續費淨收益持續穩定成長，包含銀行及證券的財富管理、銀行的法金業務等表現亮眼，使得金控第1季手續費淨收益達30.67億元，較上季大幅成長59.2%。

朱士廷指出，第1季總資產規模更突破1.7兆元，達1.71兆元，較去年同期成長5.2%。

永豐銀行第1季稅後盈餘30.87億元，較上季大幅成長59%，亦較去年同期成長45%。

永豐銀行總經理莊銘福表示，財富管理與放款手續費收入第1季表現亮眼，其中財富管理業務受惠整體市場不確定性暫時趨緩、投資信心回升，信託理財業績成長顯著；在放款金額較去年同期大幅成長14.4%下，放款手續費較去年大幅成長93%。

永豐金證券第1季稅後盈餘4.02億元，較去年同期成長33%，由第4季轉虧為盈。其中經紀業務手續費收入受到營業天數減少的影響出現下滑，但財富管理及複委託業務仍出現雙位數穩定成長，分別較上季成長32%及24%。

永豐金證券轉型財富管理業務有成，永豐金證券總經理江偉源指出，信託及複委託雙平台並重的發展策略，成功打造亮眼成績。

永豐金董事會已於日前通過2018年度股利全數配發現金，每股現金股息為0.636元，將提請6月14日股東會通過，以5月22日收盤價12.05元估算，現金殖利率5.3%，優於同業。

永豐金控今（23）日召開2019年度第1季法說會，永豐金控總經理朱士廷（左三）率...
永豐金控今（23）日召開2019年度第1季法說會，永豐金控總經理朱士廷（左三）率領高層主持。記者楊筱筠／攝影
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永豐金控財富管理

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