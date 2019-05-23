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台股重挫逾150點 科技股跌勢擴大

2019-05-23 12:22經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

美中貿易大戰越演越烈，美國擬對中國視頻監控公司海康威視實施制裁，引發中美關係惡化的疑慮，美股三大指數下跌，台股加權指數今（23）日帶量下殺，再度失守年線且創波段新低。

台積電（2330）今日在利空衝擊下，股價開盤重挫，面臨230元保衛戰，其餘華為概念股也難倖免，大立光重挫7%，鴻海重挫3%，砷化鎵群的聯亞一度跌停亮燈，面板驅動IC聯詠則下挫5%。

目前三大利空衝擊台股，分析師提醒，短期未見止跌跡象，投資人不宜逢低承接，最好持續觀察台幣是否止穩、費城半導體指數是否止跌以及美中是否重啟貿易談判。

台股自貿易戰開打來，遭外資連續賣超11天，已追平去年10月股災紀錄，如今日外資持續賣超，可能造成台股上檔壓力更加沈重，後續宜留意人民幣表現，只要人民幣不再創低，台幣近期補貶後有望止穩，外資賣超才有望縮減。

另外，華為事件持續延燒，全球處理器矽智財（IP）龍頭英商安謀（ARM）宣布與華為分手，華為旗下海思晶片以安謀架構為主軸開發，此舉將使海思開發新晶片受阻，並衝擊華為手機出貨，台積電承接的海思訂單也將大受影響。

至於高通反壟斷敗訴案也為台股蒙上一層陰影，法院判決指出，高通的專利費過高，並扼殺晶片市場競爭，下令重新與客戶協議專利授權，高通股價重挫11%，拖累與台股關係密切的費城半導體指數創近兩月來新低。

上述上大利空籠罩台股，導致科技股跌勢擴大，倘若未來貿易戰持續升級並影響終端需求下，將更加提高下半年科技業旺季不旺的機率。

台股華為台積電

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