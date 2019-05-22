花旗、瑞信二大看多半導體外資 轉保守

2019-05-22 22:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



美國展延華為禁令90天，但貿易戰陰影持續籠罩，外資圈兩大看多半導體的花旗、瑞信證券最新觀點，雙雙對類股轉向保守。如花旗將半導體業評級降到「中立」，示警今年旺季可能不旺；瑞信擔憂供應鏈獲利再下調，股價迎來更大調整。

此外，滙豐證券最新報告，也基於華為風暴擴大，模擬最壞情況是明年台灣概念股沒有任何來自華為的收入，相關如台積電、台達電、健鼎、聯發科、日月光投控、臻鼎、頎邦、聯亞、穩懋、全新、京元電等14家廠商，獲利平均下滑幅度將達11%；呼籲投資人預先設想壞情況。

不過，花旗、瑞信、滙豐也同步給出擇優布局建議，三大券商認為可逢低承接的兩大指標股是台積電和聯發科，主因前者先進製程領先、後者長期受惠非華為客戶的收入增加；瑞信亞洲科技股首選名單，並特別新增聯發科和三星，剔除中國鐵塔及海力士。

花旗駐東京科技產業分析師繪澤浩太（Kota Ezawa）表示，今年來，花旗一直正面看半導體，預期年中庫存去化就會返回成長正軌，但美中貿易戰演變至今，有超出預期的發展，美方施壓中國的力道明顯加劇，讓花旗觀點必須調整：同步將半導體和電子應用兩大產業評級降到「中立」。

繪澤浩太說，原本花旗力薦投資人買進半導體股，是布局下半年的反彈，但現在能見度陡降，投資半導體如履薄冰。對照近期蘋果、台積電、三星等大跌，他認為很合理，反映投資人變得小心。

瑞信證券繼日前發布亞洲供應鏈示警報告後，又積極更新多篇分析；最新觀點針對科技股指出，短期個股跌深或有機會反彈，但基本面風險所致的劇烈波動可能長達數月之久，搶短有風險，並點名在股票之外，電子材料報價也有波動隱憂，提防廠商獲利變得不穩。

滙豐證券基於三假設模擬台灣供應鏈的最壞情境，一是華為淡出手機和設備市場，其他供應鏈補足缺口，二是接下來華為啟動大量囤貨，壓抑明年拉貨，三是華為採取激進的自給自足計畫，皆會對概念股表現帶來衝擊。