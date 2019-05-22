親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

屏東高樹今晚傳火警 2小兄弟無生命跡象

票投國民黨，全部改回來？「賴士葆們」的逆襲

花旗、瑞信二大看多半導體外資 轉保守

2019-05-22 22:05經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

美國展延華為禁令90天，但貿易戰陰影持續籠罩，外資圈兩大看多半導體的花旗瑞信證券最新觀點，雙雙對類股轉向保守。如花旗將半導體業評級降到「中立」，示警今年旺季可能不旺；瑞信擔憂供應鏈獲利再下調，股價迎來更大調整。

此外，滙豐證券最新報告，也基於華為風暴擴大，模擬最壞情況是明年台灣概念股沒有任何來自華為的收入，相關如台積電、台達電、健鼎、聯發科、日月光投控、臻鼎、頎邦、聯亞、穩懋、全新、京元電等14家廠商，獲利平均下滑幅度將達11%；呼籲投資人預先設想壞情況。

不過，花旗、瑞信、滙豐也同步給出擇優布局建議，三大券商認為可逢低承接的兩大指標股是台積電和聯發科，主因前者先進製程領先、後者長期受惠非華為客戶的收入增加；瑞信亞洲科技股首選名單，並特別新增聯發科和三星，剔除中國鐵塔及海力士。

花旗駐東京科技產業分析師繪澤浩太（Kota Ezawa）表示，今年來，花旗一直正面看半導體，預期年中庫存去化就會返回成長正軌，但美中貿易戰演變至今，有超出預期的發展，美方施壓中國的力道明顯加劇，讓花旗觀點必須調整：同步將半導體和電子應用兩大產業評級降到「中立」。

繪澤浩太說，原本花旗力薦投資人買進半導體股，是布局下半年的反彈，但現在能見度陡降，投資半導體如履薄冰。對照近期蘋果、台積電、三星等大跌，他認為很合理，反映投資人變得小心。

瑞信證券繼日前發布亞洲供應鏈示警報告後，又積極更新多篇分析；最新觀點針對科技股指出，短期個股跌深或有機會反彈，但基本面風險所致的劇烈波動可能長達數月之久，搶短有風險，並點名在股票之外，電子材料報價也有波動隱憂，提防廠商獲利變得不穩。

滙豐證券基於三假設模擬台灣供應鏈的最壞情境，一是華為淡出手機和設備市場，其他供應鏈補足缺口，二是接下來華為啟動大量囤貨，壓抑明年拉貨，三是華為採取激進的自給自足計畫，皆會對概念股表現帶來衝擊。

華為花旗瑞信證券

相關新聞

台股量縮走低收跌7.28點 三大法人賣超107.39億

2019-05-22 15:14

扮多頭先鋒 14檔創下千日高價

2019-05-22 14:50

貿易戰避險 10檔內需股擁題材

2019-05-22 14:50

試踩10500點 台股衰尾翻小黑

2019-05-22 14:50

美擬封殺海康威視 安控股飆

2019-05-22 14:50

華為受阻 三星概念股看補

2019-05-22 14:50

台積電撐盤 阿文師：樹頭站得住 不怕樹尾做颱風

2019-05-22 14:05

台股開高走低 尾盤紅翻黑量縮小跌7點收10,457

2019-05-22 13:48

台股盤中小漲 投資人積極搶買台積電認購

2019-05-22 13:08

郭明錤看好新iPhone相機效能 大立光站穩4,000元大關

2019-05-22 12:10

傳海康威視恐遭美列黑名單 奇偶漲停領軍安控股大漲

2019-05-22 11:37

華為遭美制裁 恐衝擊台廠供應鏈年獲利11%

2019-05-22 11:05

外資提款停了？台積電早盤股價反彈大漲

2019-05-22 09:46

美國華為概念股回神 台股操作策略採短價差

2019-05-22 09:04

避貿易戰衝擊 10檔內需股有題材

2019-05-22 08:53

法人資金加持 千日新高股逆勢走揚

2019-05-22 08:24

台積市值 面臨6兆保衛戰

2019-05-22 00:48

高價股洗牌 傳產冒出頭

2019-05-22 00:33

買盤避險 流向非電、高息股

2019-05-22 00:31

就市論勢／5G、金融、紡織 可留意

2019-05-21 23:24

高現金價值股 可攻可守

2019-05-21 23:23

國泰證App 輕鬆買美股

2019-05-21 23:23

擬真平台 人氣火熱

2019-05-21 23:23

元大期 推台股牛熊權

2019-05-21 23:21

證期局：這三家公司 最快11月下旬下市

2019-05-21 18:08

國泰金「金城武」說鼓舞多頭 擊敗外資砍目標價

2019-05-21 17:55

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

就市論勢／藍牙耳機、越南概念 聚光

2019-05-20 23:17

貿易戰防震攻略 抗跌3計 多空分向進擊

2019-05-20 09:14

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-20 09:12

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-17 16:29

時機正好趁下跌布局 股東會 除權息行情一手抓

2019-05-17 16:27

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

高價股洗牌 傳產冒出頭

2019-05-22 00:33

高現金價值股 可攻可守

2019-05-21 23:23

群創突圍 攻高端市場

2019-05-21 23:18

稀土概念股有遺珠？法人再點名這三檔

2019-05-22 12:58

兩大關鍵 和泰車四個月內股價狂飆一倍

2019-05-22 14:44

台積、旺宏 四檔聚焦

2019-05-21 23:31

外資提款停了？台積電早盤股價反彈大漲

2019-05-22 09:46

華為對台晶片急單拉貨 瑞昱、聯詠股價聯袂上揚

2019-05-22 11:47

華為急單湧進 供應鏈狂喜

2019-05-22 14:50

外資連11日合計賣超1,028.55億元 這檔個股居買超冠軍

2019-05-22 17:54

避貿易戰衝擊 10檔內需股有題材

2019-05-22 08:53

扮多頭先鋒 14檔創下千日高價

2019-05-22 14:50

技嘉輸美產品 全面台製

2019-05-21 23:20

傳海康威視恐遭美列黑名單 奇偶漲停領軍安控股大漲

2019-05-22 11:37

遠東新、東聯 營運利多

2019-05-21 23:21

台股量縮走低收跌7.28點 三大法人賣超107.39億

2019-05-22 15:14

買盤避險 流向非電、高息股

2019-05-22 00:31

力山擴產迎轉單 今年拚賺一股本

2019-05-21 23:18

外資看好穩懋明年雙引擎成長 調高評等及目標價

2019-05-22 12:11

貿易戰避險 10檔內需股擁題材

2019-05-22 14:50

郭明錤看好新iPhone相機效能 大立光站穩4,000元大關

2019-05-22 12:10

華為受阻 三星概念股看補

2019-05-22 14:50

中華電 強攻AI、物聯網

2019-05-21 23:19

華為遭美制裁 恐衝擊台廠供應鏈年獲利11%

2019-05-22 11:05

台積電撐盤 阿文師：樹頭站得住 不怕樹尾做颱風

2019-05-22 14:05

台股開高走低 尾盤紅翻黑量縮小跌7點收10,457

2019-05-22 13:48

友華眼科醫材 獲准上市

2019-05-21 23:20

大洋轉骨 迎接豐收年

2019-05-21 23:21

美擬封殺海康威視 安控股飆

2019-05-22 14:50

工研院技轉 台生材寫三個第一

2019-05-21 23:20

就市論勢／5G、金融、紡織 可留意

2019-05-21 23:24

誠美材 4月每股虧0.05元

2019-05-21 23:18

台股盤中小漲 投資人積極搶買台積電認購

2019-05-22 13:08

美國華為概念股回神 台股操作策略採短價差

2019-05-22 09:04

傳華為擴大晶片採購 IC設計股強彈

2019-05-22 18:59

潤泰材 今年營收看增

2019-05-21 23:21

法人資金加持 千日新高股逆勢走揚

2019-05-22 08:24

穩懋利空出盡 日系外資升評至買進

2019-05-22 10:18

國泰金、瑞儀 認購燒

2019-05-21 23:26

亞泥、上緯 盯長天期

2019-05-21 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top