親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

日職／歸隊後首次單場雙安 王柏融救不了火腿

台灣五大電信業者口徑一致 華為存貨賣完就不賣

貿易戰雜音頻傳 緯穎、六角獲內外資挺

2019-05-22 19:59經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

美中貿易戰雜音頻傳，其中緯穎（6669）、穩懋分獲摩根大通和野村點名，將受惠新訂單到手及大陸半導體自製，評級雙雙提高到「買進」，激勵股價逆漲；本土投顧則審慎關注貿易戰，新推薦六角為避戰股，看好獲利挑戰新高。

摩根大通也是繼德意志證券後，第二家喊緯穎拿到亞馬遜訂單的外資，帶動緯穎今（22）日躍居抗「亂」尖兵；野村將穩懋目標價從125元提高到185元，帶動PA三雄昨早盤強勢；至於六角近期受大盤影響有限，技術面維持多頭。

小摩先前保守看緯穎，主要是伺服器景氣不明，不過產業新消息指出，緯穎積極爭取亞馬遜訂單，可望從年底開始貢獻，比小摩預期明年下半年才貢獻來得早，也暗示緯穎將爭取到亞馬遜客製化主機板訂單。

據小摩預估，亞馬遜今、明年將分別貢獻緯穎6%、14%的收入，配合新訂單加入使緯穎客戶趨向分散，又沒有華為合作影響，緯穎表現有機會在貿易戰下展現韌性；最新對緯穎今、明年預測的每股純益為31元和39元。

一路力挺緯穎的德意志證券，則因為新增亞馬遜訂單的機率提高，對緯穎表現更具信心，並看好緯穎墨西哥製造的生產優勢、低本益比和高殖利率支撐股價。

野村在穩懋因華為消息大跌，實現該券商先前對華為的隱憂，及貿易戰進展變化，新形勢有利穩懋，轉向指出穩懋的價值浮現。

野村表示，華為遭美國下達禁令，未來可能有幾個情境，使穩懋基本面浮現三轉機，包括一、海思等大陸半導體自製率提高，二、博通爭取iPhone中高頻功率放大器訂單，三、泛光照明器及新款iPhone可望採用ToF的後置感測鏡頭，帶動穩懋主力產品成長。

統一投顧則提出六角具三利基，首次評等「買進」，一是東南亞快速展店，前四月營收大增，二是茶飲消費旺季到，估計六角第2季營收、獲利跳高，三是日出茶太進軍法國羅浮宮有成，長線更具成長性，國際加持的品牌力也有利法人認同。

穩懋亞馬遜華為

相關新聞

台股量縮走低收跌7.28點 三大法人賣超107.39億

2019-05-22 15:14

扮多頭先鋒 14檔創下千日高價

2019-05-22 14:50

貿易戰避險 10檔內需股擁題材

2019-05-22 14:50

試踩10500點 台股衰尾翻小黑

2019-05-22 14:50

美擬封殺海康威視 安控股飆

2019-05-22 14:50

華為受阻 三星概念股看補

2019-05-22 14:50

台積電撐盤 阿文師：樹頭站得住 不怕樹尾做颱風

2019-05-22 14:05

台股開高走低 尾盤紅翻黑量縮小跌7點收10,457

2019-05-22 13:48

台股盤中小漲 投資人積極搶買台積電認購

2019-05-22 13:08

郭明錤看好新iPhone相機效能 大立光站穩4,000元大關

2019-05-22 12:10

傳海康威視恐遭美列黑名單 奇偶漲停領軍安控股大漲

2019-05-22 11:37

華為遭美制裁 恐衝擊台廠供應鏈年獲利11%

2019-05-22 11:05

外資提款停了？台積電早盤股價反彈大漲

2019-05-22 09:46

美國華為概念股回神 台股操作策略採短價差

2019-05-22 09:04

避貿易戰衝擊 10檔內需股有題材

2019-05-22 08:53

法人資金加持 千日新高股逆勢走揚

2019-05-22 08:24

台積市值 面臨6兆保衛戰

2019-05-22 00:48

高價股洗牌 傳產冒出頭

2019-05-22 00:33

買盤避險 流向非電、高息股

2019-05-22 00:31

就市論勢／5G、金融、紡織 可留意

2019-05-21 23:24

高現金價值股 可攻可守

2019-05-21 23:23

國泰證App 輕鬆買美股

2019-05-21 23:23

擬真平台 人氣火熱

2019-05-21 23:23

元大期 推台股牛熊權

2019-05-21 23:21

證期局：這三家公司 最快11月下旬下市

2019-05-21 18:08

國泰金「金城武」說鼓舞多頭 擊敗外資砍目標價

2019-05-21 17:55

大陸稀土概念股狂飆 法人點名台股有這五檔

2019-05-21 16:47

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

就市論勢／藍牙耳機、越南概念 聚光

2019-05-20 23:17

貿易戰防震攻略 抗跌3計 多空分向進擊

2019-05-20 09:14

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-20 09:12

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-17 16:29

時機正好趁下跌布局 股東會 除權息行情一手抓

2019-05-17 16:27

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

高價股洗牌 傳產冒出頭

2019-05-22 00:33

高現金價值股 可攻可守

2019-05-21 23:23

群創突圍 攻高端市場

2019-05-21 23:18

稀土概念股有遺珠？法人再點名這三檔

2019-05-22 12:58

台積、旺宏 四檔聚焦

2019-05-21 23:31

兩大關鍵 和泰車四個月內股價狂飆一倍

2019-05-22 14:44

外資提款停了？台積電早盤股價反彈大漲

2019-05-22 09:46

華為對台晶片急單拉貨 瑞昱、聯詠股價聯袂上揚

2019-05-22 11:47

華為急單湧進 供應鏈狂喜

2019-05-22 14:50

避貿易戰衝擊 10檔內需股有題材

2019-05-22 08:53

技嘉輸美產品 全面台製

2019-05-21 23:20

傳海康威視恐遭美列黑名單 奇偶漲停領軍安控股大漲

2019-05-22 11:37

買盤避險 流向非電、高息股

2019-05-22 00:31

遠東新、東聯 營運利多

2019-05-21 23:21

力山擴產迎轉單 今年拚賺一股本

2019-05-21 23:18

扮多頭先鋒 14檔創下千日高價

2019-05-22 14:50

外資連11日合計賣超1,028.55億元 這檔個股居買超冠軍

2019-05-22 17:54

台股量縮走低收跌7.28點 三大法人賣超107.39億

2019-05-22 15:14

外資看好穩懋明年雙引擎成長 調高評等及目標價

2019-05-22 12:11

貿易戰避險 10檔內需股擁題材

2019-05-22 14:50

郭明錤看好新iPhone相機效能 大立光站穩4,000元大關

2019-05-22 12:10

中華電 強攻AI、物聯網

2019-05-21 23:19

華為遭美制裁 恐衝擊台廠供應鏈年獲利11%

2019-05-22 11:05

華為受阻 三星概念股看補

2019-05-22 14:50

台積電撐盤 阿文師：樹頭站得住 不怕樹尾做颱風

2019-05-22 14:05

台股開高走低 尾盤紅翻黑量縮小跌7點收10,457

2019-05-22 13:48

友華眼科醫材 獲准上市

2019-05-21 23:20

大洋轉骨 迎接豐收年

2019-05-21 23:21

工研院技轉 台生材寫三個第一

2019-05-21 23:20

就市論勢／5G、金融、紡織 可留意

2019-05-21 23:24

誠美材 4月每股虧0.05元

2019-05-21 23:18

美擬封殺海康威視 安控股飆

2019-05-22 14:50

台股盤中小漲 投資人積極搶買台積電認購

2019-05-22 13:08

美國華為概念股回神 台股操作策略採短價差

2019-05-22 09:04

潤泰材 今年營收看增

2019-05-21 23:21

法人資金加持 千日新高股逆勢走揚

2019-05-22 08:24

穩懋利空出盡 日系外資升評至買進

2019-05-22 10:18

亞泥、上緯 盯長天期

2019-05-21 23:26

國泰金、瑞儀 認購燒

2019-05-21 23:26

元大期 推台股牛熊權

2019-05-21 23:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top