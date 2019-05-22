貿易戰雜音頻傳 緯穎、六角獲內外資挺

2019-05-22 19:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



美中貿易戰雜音頻傳，其中緯穎（6669）、穩懋分獲摩根大通和野村點名，將受惠新訂單到手及大陸半導體自製，評級雙雙提高到「買進」，激勵股價逆漲；本土投顧則審慎關注貿易戰，新推薦六角為避戰股，看好獲利挑戰新高。

摩根大通也是繼德意志證券後，第二家喊緯穎拿到亞馬遜訂單的外資，帶動緯穎今（22）日躍居抗「亂」尖兵；野村將穩懋目標價從125元提高到185元，帶動PA三雄昨早盤強勢；至於六角近期受大盤影響有限，技術面維持多頭。

小摩先前保守看緯穎，主要是伺服器景氣不明，不過產業新消息指出，緯穎積極爭取亞馬遜訂單，可望從年底開始貢獻，比小摩預期明年下半年才貢獻來得早，也暗示緯穎將爭取到亞馬遜客製化主機板訂單。

據小摩預估，亞馬遜今、明年將分別貢獻緯穎6%、14%的收入，配合新訂單加入使緯穎客戶趨向分散，又沒有華為合作影響，緯穎表現有機會在貿易戰下展現韌性；最新對緯穎今、明年預測的每股純益為31元和39元。

一路力挺緯穎的德意志證券，則因為新增亞馬遜訂單的機率提高，對緯穎表現更具信心，並看好緯穎墨西哥製造的生產優勢、低本益比和高殖利率支撐股價。

野村在穩懋因華為消息大跌，實現該券商先前對華為的隱憂，及貿易戰進展變化，新形勢有利穩懋，轉向指出穩懋的價值浮現。

野村表示，華為遭美國下達禁令，未來可能有幾個情境，使穩懋基本面浮現三轉機，包括一、海思等大陸半導體自製率提高，二、博通爭取iPhone中高頻功率放大器訂單，三、泛光照明器及新款iPhone可望採用ToF的後置感測鏡頭，帶動穩懋主力產品成長。

統一投顧則提出六角具三利基，首次評等「買進」，一是東南亞快速展店，前四月營收大增，二是茶飲消費旺季到，估計六角第2季營收、獲利跳高，三是日出茶太進軍法國羅浮宮有成，長線更具成長性，國際加持的品牌力也有利法人認同。