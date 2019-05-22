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外資連11日合計賣超1,028.55億元 這檔個股居買超冠軍

2019-05-22 17:54經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股示意圖。 報系資料照
台股示意圖。 報系資料照
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台股今(22)日開高震盪走低，終場翻黑作收，三大法人合計賣超107.39億元，外資仍是最大賣壓，單日賣超111.21億元，已是連續11天賣超，合計賣超達1,028.55億元，新台幣持續貶值下，外資仍然自台股提款，統計近11個交易日賣超集中權值股及金融股，買超則是散見傳產股、金融股及電子股，食品股龍頭統一(1216)高居買超冠軍。

台股今日雖然一度拉升到10,520.62點，可惜買盤不繼，終場以10,457.22點作收，下跌7.28點，成交量948.45億元；外資仍是持續賣超，今日賣超個股集中權值股及金融股等，賣超冠軍為群創、開發金居次、鴻海賣超10,162張居第三；另外，台積電雖然止跌反彈，但仍遭外資賣超6,503張，合計已遭外資連續賣超13天，賣超張數13萬1,734張。

今日買超前十大依序是中工、旺宏、台企銀、如興、長榮航、元大金、中石化、冠德、聯邦銀、富邦上証反1；外資從5月8日以來已連續11天賣超台股，合計賣超1028.55億元；統計這段外資大賣期間，外資買超前十大個股依序是統一(合計買超33,173張)、台灣高鐵、中工、上海商銀、亞泥、中美晶、台企銀、台肥、元太、日盛金；在外資買超加持下，各公司股價呈現上漲居多。

在外資連賣賣超期間，賣超前十大個股仍是以權值股、金融股居多，群創賣超合計達21萬7,711張，高居賣超個股之冠，其次為國泰金、新光金、開發金、台積電、中鋼、友達、中信金、鴻海、富邦金；鴻海已遭外資連7賣，合計近11個交易日外資賣超78,378張。

群益長安基金經理人王耀龍表示，美中貿易爭端緊張氣氛增溫，加上美國將華為列為禁止貿易往來對象，在雙方態度未軟化之下，導致國際市場避險情緒上升，台股更已連續數個交易日遭外資賣超。

王耀龍指出，後市來看，美中貿易議題消息面仍舊影響國際股市及台股動向，短線波動料將加劇，因此投資操作上建議以選股為主，可留意中期成長趨勢未變、已跌深之績優股，產業方面，5G、網通、AI、電動車、散熱等仍可持續留意。

外資台股金融股

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