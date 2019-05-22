華泰、傳奇5月23日恢復融資券 法人喊買傳奇

2019-05-22 17:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



上市公司除金控外，均完成第1季季報發布，台灣證券交易所今（22）日公告，根據有價證券交易相關辦法，大魯閣（1432）、士紙因每股淨值低於票面，5月23日起暫停融資券交易；華泰、傳奇則因淨值回升到票面，恢復信用交易。

證交所本次依「有價證券得為融資融券標準」第4條和「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司（不含金控）申報的首季財報每股淨值資料，針對低於票面的大魯閣和士紙，宣布按規定實施暫停融資融券。

華泰、傳奇因每股淨值分從去年第4季的9.96元、9.04元，提高到上季為10.09元、10.57元，故按規定恢復正常交易。

法人圈中，有統一投顧今天就傳奇發布看好報告，目標價從80元提高到100元，原因一、傳奇首季獲利優於預期，主要來自權利金收入增加，成本控制得宜，二、台版《風之國度》穩定且日版提早上市，可望推升第2季營收倍增，今年EPS預估提高到5元，三、股權架構上，大股東與經營層合計持股七成多，集中度高，也反映內部人對展望肯定

據統一投顧統計，過去傳奇高速成長時，曾獲市場給出30倍的本益比，而目前僅15倍，因此力薦「買進」。