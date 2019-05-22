親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

漢光演習超吸睛 極限2公里+3軍火力大比拚

19黨部主委連署挺蔡英文 余天爆：蔡賴配沒希望

華泰、傳奇5月23日恢復融資券 法人喊買傳奇

2019-05-22 17:47經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

上市公司除金控外，均完成第1季季報發布，台灣證券交易所今（22）日公告，根據有價證券交易相關辦法，大魯閣（1432）、士紙因每股淨值低於票面，5月23日起暫停融資券交易；華泰、傳奇則因淨值回升到票面，恢復信用交易。

證交所本次依「有價證券得為融資融券標準」第4條和「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司（不含金控）申報的首季財報每股淨值資料，針對低於票面的大魯閣和士紙，宣布按規定實施暫停融資融券。

華泰、傳奇因每股淨值分從去年第4季的9.96元、9.04元，提高到上季為10.09元、10.57元，故按規定恢復正常交易。

法人圈中，有統一投顧今天就傳奇發布看好報告，目標價從80元提高到100元，原因一、傳奇首季獲利優於預期，主要來自權利金收入增加，成本控制得宜，二、台版《風之國度》穩定且日版提早上市，可望推升第2季營收倍增，今年EPS預估提高到5元，三、股權架構上，大股東與經營層合計持股七成多，集中度高，也反映內部人對展望肯定

據統一投顧統計，過去傳奇高速成長時，曾獲市場給出30倍的本益比，而目前僅15倍，因此力薦「買進」。

融券華泰

相關新聞

台股量縮走低收跌7.28點 三大法人賣超107.39億

2019-05-22 15:14

扮多頭先鋒 14檔創下千日高價

2019-05-22 14:50

貿易戰避險 10檔內需股擁題材

2019-05-22 14:50

試踩10500點 台股衰尾翻小黑

2019-05-22 14:50

美擬封殺海康威視 安控股飆

2019-05-22 14:50

華為受阻 三星概念股看補

2019-05-22 14:50

台積電撐盤 阿文師：樹頭站得住 不怕樹尾做颱風

2019-05-22 14:05

台股開高走低 尾盤紅翻黑量縮小跌7點收10,457

2019-05-22 13:48

台股盤中小漲 投資人積極搶買台積電認購

2019-05-22 13:08

郭明錤看好新iPhone相機效能 大立光站穩4,000元大關

2019-05-22 12:10

傳海康威視恐遭美列黑名單 奇偶漲停領軍安控股大漲

2019-05-22 11:37

華為遭美制裁 恐衝擊台廠供應鏈年獲利11%

2019-05-22 11:05

外資提款停了？台積電早盤股價反彈大漲

2019-05-22 09:46

美國華為概念股回神 台股操作策略採短價差

2019-05-22 09:04

避貿易戰衝擊 10檔內需股有題材

2019-05-22 08:53

法人資金加持 千日新高股逆勢走揚

2019-05-22 08:24

台積市值 面臨6兆保衛戰

2019-05-22 00:48

高價股洗牌 傳產冒出頭

2019-05-22 00:33

買盤避險 流向非電、高息股

2019-05-22 00:31

就市論勢／5G、金融、紡織 可留意

2019-05-21 23:24

高現金價值股 可攻可守

2019-05-21 23:23

國泰證App 輕鬆買美股

2019-05-21 23:23

擬真平台 人氣火熱

2019-05-21 23:23

元大期 推台股牛熊權

2019-05-21 23:21

證期局：這三家公司 最快11月下旬下市

2019-05-21 18:08

國泰金「金城武」說鼓舞多頭 擊敗外資砍目標價

2019-05-21 17:55

大陸稀土概念股狂飆 法人點名台股有這五檔

2019-05-21 16:47

台股漲66.09點收復年線、5日線 三大法人賣超34.94億元

2019-05-21 15:06

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

百元俱樂部 不容小覷

2019-05-21 14:31

華為風暴續燒 概念股兩樣情

2019-05-21 14:31

傳產大軍反攻 台股收復年線

2019-05-21 14:31

空襲 無人機概念股挫咧等

2019-05-21 14:31

華為暫獲豁免 大立光股價重回4,000元、台積電續挫

2019-05-21 14:18

金融、傳產權值股拉抬撐盤 台股漲66點收10,464

2019-05-21 13:45

英業達董座卓桐華：伺服器今年持續精進

2019-05-21 13:33

首創泡沫式人工腦膜 台生材6月初正式上櫃

2019-05-21 13:32

鴻海股東會要來了 富連網祭出明星品牌商品四折起優惠

2019-05-21 13:00

華為概念股漲跌互見 穩懋、敦泰表現續弱

2019-05-21 12:30
看更多

熱門文章

鴻海致股東報告出爐 郭台銘最後一次向小股東報告

2019-05-21 20:39

高價股洗牌 傳產冒出頭

2019-05-22 00:33

台股震盪 高現金價值股可攻可守

2019-05-21 20:02

高現金價值股 可攻可守

2019-05-21 23:23

群創突圍 攻高端市場

2019-05-21 23:18

稀土概念股有遺珠？法人再點名這三檔

2019-05-22 12:58

台積、旺宏 四檔聚焦

2019-05-21 23:31

兩大關鍵 和泰車四個月內股價狂飆一倍

2019-05-22 14:44

避貿易戰衝擊 10檔內需股有題材

2019-05-22 08:53

華為對台晶片急單拉貨 瑞昱、聯詠股價聯袂上揚

2019-05-22 11:47

技嘉輸美產品 全面台製

2019-05-21 23:20

買盤避險 流向非電、高息股

2019-05-22 00:31

傳海康威視恐遭美列黑名單 奇偶漲停領軍安控股大漲

2019-05-22 11:37

外資提款停了？台積電早盤股價反彈大漲

2019-05-22 09:46

力山擴產迎轉單 今年拚賺一股本

2019-05-21 23:18

遠東新、東聯 營運利多

2019-05-21 23:21

台股量縮走低收跌7.28點 三大法人賣超107.39億

2019-05-22 15:14

外資看好穩懋明年雙引擎成長 調高評等及目標價

2019-05-22 12:11

華為急單湧進 供應鏈狂喜

2019-05-22 14:50

華為遭美制裁 恐衝擊台廠供應鏈年獲利11%

2019-05-22 11:05

郭明錤看好新iPhone相機效能 大立光站穩4,000元大關

2019-05-22 12:10

中華電 強攻AI、物聯網

2019-05-21 23:19

貿易戰避險 10檔內需股擁題材

2019-05-22 14:50

山林水公司 擬買回庫藏股3000張

2019-05-21 21:38

友華眼科醫材 獲准上市

2019-05-21 23:20

大洋轉骨 迎接豐收年

2019-05-21 23:21

台股開高走低 尾盤紅翻黑量縮小跌7點收10,457

2019-05-22 13:48

工研院技轉 台生材寫三個第一

2019-05-21 23:20

就市論勢／5G、金融、紡織 可留意

2019-05-21 23:24

扮多頭先鋒 14檔創下千日高價

2019-05-22 14:50

債券ETF太多太難買？搞懂三重點輕鬆入手

2019-05-21 20:20

台積電撐盤 阿文師：樹頭站得住 不怕樹尾做颱風

2019-05-22 14:05

誠美材 4月每股虧0.05元

2019-05-21 23:18

台股盤中小漲 投資人積極搶買台積電認購

2019-05-22 13:08

美國華為概念股回神 台股操作策略採短價差

2019-05-22 09:04

華為受阻 三星概念股看補

2019-05-22 14:50

法人資金加持 千日新高股逆勢走揚

2019-05-22 08:24

潤泰材 今年營收看增

2019-05-21 23:21

穩懋利空出盡 日系外資升評至買進

2019-05-22 10:18

亞泥、上緯 盯長天期

2019-05-21 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top