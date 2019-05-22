台股開高走低 尾盤紅翻黑量縮小跌7點收10,457

2019-05-22 13:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台股示意圖。聯合報系資料照 分享 facebook 美國給予華為寬限期90日，美國商務部宣布華為禁令直至8月中旬才會強制生效，激勵美股科技股大漲。台股今（22）日開高向上，曾突破10,500點關卡；不過，上檔賣壓沈重而買盤動能未增加，大盤指數開高走低，收盤指數10,457.22點，下跌7.28點、跌幅0.07% ，成交量948.45億元。

費城半導體指數收盤漲幅2.13％，激勵台灣半導體族群今日隨之反盤，盤中漲幅也逾2%，上市股的台積電（2330）、旺宏、聯詠、智原、立積、祥碩、矽創，以及上櫃半導體股的穩懋、力旺、寰宇-KY、中美晶、信驊、宏捷科、M31及鈺創等股也趁勢反彈超過2%。

雖然外資持續賣超，台灣50指數今日盤中表現勝過大盤指數，雖然昨日強勢的傳產與金融股進行整理，但權值股的大立光、群創、日月光投控及和碩等股今日早盤向上拉抬走高；非電子股僅台灣高鐵與元大金勉強在平盤之上。

由於資金輪動快速，昨日強勢的傳產股在今日呈現整理，上銀、統一超、遠東新、中鋼、南亞及聚陽等股陷入回檔修正。

元富投顧表示，電子股跌深反彈，但美中貿易談判尚未結束，華為制裁再進一步擴大，電子相關個股仍是受傷最嚴重的，短線反彈宜減碼，逢低承接內需股。

雖然多頭短線因指數跌深而利用空檔反彈，但中期格局仍相當不明朗，反彈接近季線10,600點附近仍宜減碼。