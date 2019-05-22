親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

破天荒！民進黨中執會討論總統初選議案 開放直播

台股開高走低 尾盤紅翻黑量縮小跌7點收10,457

2019-05-22 13:48經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照
分享
美國給予華為寬限期90日，美國商務部宣布華為禁令直至8月中旬才會強制生效，激勵美股科技股大漲。台股今（22）日開高向上，曾突破10,500點關卡；不過，上檔賣壓沈重而買盤動能未增加，大盤指數開高走低，收盤指數10,457.22點，下跌7.28點、跌幅0.07% ，成交量948.45億元。

費城半導體指數收盤漲幅2.13％，激勵台灣半導體族群今日隨之反盤，盤中漲幅也逾2%，上市股的台積電（2330）、旺宏、聯詠、智原、立積、祥碩、矽創，以及上櫃半導體股的穩懋、力旺、寰宇-KY、中美晶、信驊、宏捷科、M31及鈺創等股也趁勢反彈超過2%。

雖然外資持續賣超，台灣50指數今日盤中表現勝過大盤指數，雖然昨日強勢的傳產與金融股進行整理，但權值股的大立光、群創、日月光投控及和碩等股今日早盤向上拉抬走高；非電子股僅台灣高鐵與元大金勉強在平盤之上。

由於資金輪動快速，昨日強勢的傳產股在今日呈現整理，上銀、統一超、遠東新、中鋼、南亞及聚陽等股陷入回檔修正。

元富投顧表示，電子股跌深反彈，但美中貿易談判尚未結束，華為制裁再進一步擴大，電子相關個股仍是受傷最嚴重的，短線反彈宜減碼，逢低承接內需股。

雖然多頭短線因指數跌深而利用空檔反彈，但中期格局仍相當不明朗，反彈接近季線10,600點附近仍宜減碼。

半導體華為

相關新聞

台股量縮走低收跌7.28點 三大法人賣超107.39億

2019-05-22 15:14

台股盤中小漲 投資人積極搶買台積電認購

2019-05-22 13:08

扮多頭先鋒 14檔創下千日高價

2019-05-22 14:50

貿易戰避險 10檔內需股擁題材

2019-05-22 14:50

試踩10500點 台股衰尾翻小黑

2019-05-22 14:50

美擬封殺海康威視 安控股飆

2019-05-22 14:50

華為受阻 三星概念股看補

2019-05-22 14:50

台積電撐盤 阿文師：樹頭站得住 不怕樹尾做颱風

2019-05-22 14:05

郭明錤看好新iPhone相機效能 大立光站穩4,000元大關

2019-05-22 12:10

傳海康威視恐遭美列黑名單 奇偶漲停領軍安控股大漲

2019-05-22 11:37

華為遭美制裁 恐衝擊台廠供應鏈年獲利11%

2019-05-22 11:05

外資提款停了？台積電早盤股價反彈大漲

2019-05-22 09:46

美國華為概念股回神 台股操作策略採短價差

2019-05-22 09:04

避貿易戰衝擊 10檔內需股有題材

2019-05-22 08:53

法人資金加持 千日新高股逆勢走揚

2019-05-22 08:24

台積市值 面臨6兆保衛戰

2019-05-22 00:48

高價股洗牌 傳產冒出頭

2019-05-22 00:33

買盤避險 流向非電、高息股

2019-05-22 00:31

就市論勢／5G、金融、紡織 可留意

2019-05-21 23:24

高現金價值股 可攻可守

2019-05-21 23:23

國泰證App 輕鬆買美股

2019-05-21 23:23

擬真平台 人氣火熱

2019-05-21 23:23

元大期 推台股牛熊權

2019-05-21 23:21

證期局：這三家公司 最快11月下旬下市

2019-05-21 18:08

國泰金「金城武」說鼓舞多頭 擊敗外資砍目標價

2019-05-21 17:55

大陸稀土概念股狂飆 法人點名台股有這五檔

2019-05-21 16:47

台股漲66.09點收復年線、5日線 三大法人賣超34.94億元

2019-05-21 15:06

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

百元俱樂部 不容小覷

2019-05-21 14:31

華為風暴續燒 概念股兩樣情

2019-05-21 14:31

傳產大軍反攻 台股收復年線

2019-05-21 14:31

空襲 無人機概念股挫咧等

2019-05-21 14:31

華為暫獲豁免 大立光股價重回4,000元、台積電續挫

2019-05-21 14:18

金融、傳產權值股拉抬撐盤 台股漲66點收10,464

2019-05-21 13:45

英業達董座卓桐華：伺服器今年持續精進

2019-05-21 13:33

首創泡沫式人工腦膜 台生材6月初正式上櫃

2019-05-21 13:32

鴻海股東會要來了 富連網祭出明星品牌商品四折起優惠

2019-05-21 13:00

華為概念股漲跌互見 穩懋、敦泰表現續弱

2019-05-21 12:30

三因素推升台股反彈 法人提醒注意匯率走勢

2019-05-21 11:44
看更多

熱門文章

大陸稀土概念股狂飆 法人點名台股有這五檔

2019-05-21 16:47

證期局：這三家公司 最快11月下旬下市

2019-05-21 18:08

鴻海致股東報告出爐 郭台銘最後一次向小股東報告

2019-05-21 20:39

高價股洗牌 傳產冒出頭

2019-05-22 00:33

國泰金「金城武」說鼓舞多頭 擊敗外資砍目標價

2019-05-21 17:55

台股震盪 高現金價值股可攻可守

2019-05-21 20:02

高現金價值股 可攻可守

2019-05-21 23:23

群創突圍 攻高端市場

2019-05-21 23:18

台積、旺宏 四檔聚焦

2019-05-21 23:31

買盤避險 流向非電、高息股

2019-05-22 00:31

技嘉輸美產品 全面台製

2019-05-21 23:20

避貿易戰衝擊 10檔內需股有題材

2019-05-22 08:53

傳海康威視恐遭美列黑名單 奇偶漲停領軍安控股大漲

2019-05-22 11:37

力山擴產迎轉單 今年拚賺一股本

2019-05-21 23:18

外資提款停了？台積電早盤股價反彈大漲

2019-05-22 09:46

遠東新、東聯 營運利多

2019-05-21 23:21

華為對台晶片急單拉貨 瑞昱、聯詠股價聯袂上揚

2019-05-22 11:47

稀土概念股有遺珠？法人再點名這三檔

2019-05-22 12:58

富驊斥資6.91億元 取得台翰41%股權

2019-05-21 17:36

華為遭美制裁 恐衝擊台廠供應鏈年獲利11%

2019-05-22 11:05

外資看好穩懋明年雙引擎成長 調高評等及目標價

2019-05-22 12:11

中華電 強攻AI、物聯網

2019-05-21 23:19

山林水公司 擬買回庫藏股3000張

2019-05-21 21:38

友華眼科醫材 獲准上市

2019-05-21 23:20

大洋轉骨 迎接豐收年

2019-05-21 23:21

就市論勢／5G、金融、紡織 可留意

2019-05-21 23:24

郭明錤看好新iPhone相機效能 大立光站穩4,000元大關

2019-05-22 12:10

工研院技轉 台生材寫三個第一

2019-05-21 23:20

這四家上市櫃公司財報出不來 恐面臨下市櫃

2019-05-21 18:08

債券ETF太多太難買？搞懂三重點輕鬆入手

2019-05-21 20:20

誠美材 4月每股虧0.05元

2019-05-21 23:18

永豐投信兩檔美元債券ETF 5月22日上櫃掛牌

2019-05-21 17:33

台股開高走低 尾盤紅翻黑量縮小跌7點收10,457

2019-05-22 13:48

美國華為概念股回神 台股操作策略採短價差

2019-05-22 09:04

前四月券商財富管理規模增 永豐金證增幅9.24％奪冠

2019-05-21 16:48

法人資金加持 千日新高股逆勢走揚

2019-05-22 08:24

潤泰材 今年營收看增

2019-05-21 23:21

2019年富邦投資論壇 看好基地台及毫米波發展前景

2019-05-21 16:47

台股盤中小漲 投資人積極搶買台積電認購

2019-05-22 13:08

耕興美國營收 本季升溫

2019-05-21 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top