安控台廠有望迎轉單 奇偶盤中攻漲停

2019-05-22 13:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



受到傳出美國川普政府考慮將海康威視數位技術公司列入黑名單消息影響，今（22）日台灣安全監控系統廠奇偶、昇銳盤中亮燈漲停。法人認為，此題材發酵之後，還是要回歸個股基本面表現。

傳言美國將限制海康威視中國企業購買美國技術的能力，而美國官員將在最近幾周內做出最終決定。

今日安控台廠包含奇偶、晶睿以及昇銳皆上漲超過8％，晶睿也一度攻上漲停。

日盛投顧協理鐘國忠表示，安控族群受到獲利穩健加上股本低帶動今日買盤強勁，市場先行反應消息面，後續仍回歸基本面獲利表現。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，在此消息影響下，建議短線避開此處，而台廠有望獲得轉單效應。

安控大廠晶睿4月營收，受惠於代工（ODM）客戶訂單持續增加，單月營收衝上6.66億元，創歷史新高，月增5.5%，也比去年同期成長62.1%，累計前四個月合併營收為23.78億元，年增57%。

展望後續，法人指出在隨著轉單新客戶陸續出貨、產業產值持續成長、新廠生產效率逐漸提升之下，預期2019年不論是代工客戶的受惠轉單效應，還是自有品牌深耕垂直市場，涵蓋智慧零售、智慧交通及樓宇自動化等，將同步帶動今年營收和獲利成長。

奇偶首季營業淨利1,031萬元，稅後純益1,970萬元，每股純益（EPS）0.22元，連四季獲利，不過前三季均是靠業外轉盈，今年首季財報中，象徵本業表現的營業淨利是連續虧損八季後，首度轉為正數。