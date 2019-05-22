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那些被遺忘的 還有歌聲讓我們記住—追憶六四歌曲傷痕

台股盤中小漲 投資人積極搶買台積電認購

2019-05-22 13:08經濟日報 記者魏興中╱即時報導

台股今（22）日早盤維持小紅走勢，盤面上，稀土概念股在昨日中釉漲停、今日佳龍漲停...
台股今（22）日早盤維持小紅走勢，盤面上，稀土概念股在昨日中釉漲停、今日佳龍漲停後，成為市場熱議的焦點。 圖／聯合報系資料照片
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台股今（22）日早盤維持小紅走勢，盤面上，稀土概念股在昨日中釉漲停、今日佳龍漲停後，成為市場熱議的焦點。不過權證投資人則看好台積電（2330）跌深反彈，積極追捧台積電認購，使得台積電成為今日盤中最熱門的權證標的。

統計盤中權證市場的交易概況，整體權證成交金額為20.35億，占大盤比重升至2.18%，其中認購成交金額為16.50億，占比81.12%，認售成交金額為3.84億，占比18.88%，認購售比值為4.3倍，顯示投資人搶反彈心態濃厚。

此外，截至午盤成交金額前十大權證，十大中有高達九檔是認購權證，其中連結台積電的認購權證高達五檔占有半數，連結元大台灣50反1的認購權證有二檔，連結元大台灣50的認售權證有一檔，顯見市場對於大盤仍保守謹慎。

事實上，台積電在此波台股反轉修正的趨勢下，表現相對弱勢，股價不但領先大盤於4月下旬反轉向下，昨日更跳空出量下殺。然而，由於股價跌幅已深，短線技術指標也蓄勢反轉走揚，因而吸引投資人積極追買相關認購權證。

法人認為，日前原本產業界預期最壞的情況已經結束，各研調機構也紛紛預期半導體景氣將自下半年起強勁復甦。不過，由於美中貿易戰情勢急轉直下，美國大舉封殺華為，將使得科技業的景氣表現備受衝擊。

法人推演華為可能的情境，若要解決晶片問題，旗下海思或有自行設計能力，再交付台積電代工生產，邏輯上將有利台積電營運表現。但台積電目前持股八成均為外資，是否因此間接捲入風暴而停接華為訂單，市場均高度矚目。

台積電認售權證認購

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