郭明錤看好新iPhone相機效能 大立光站穩4,000元大關

2019-05-22 12:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



大陸天風國際證券分析師郭明錤預測，今年新款iPhone相機將是主要賣點，國內法人也認為，大立光仍將在此趨勢下受惠。 路透 分享 facebook 近日台股光學股在美中貿易戰擴大延燒，華為營運可能受衝擊的影響下，大立光（3008）走勢先前出現連續下跌，不過，大陸天風國際證券分析師郭明錤預測，今年新款iPhone相機將是主要賣點，國內法人也認為，大立光仍將在此趨勢下受惠，今（22）日大立光走勢明顯回穩，股價重新站穩在4,000元關卡之上。

受到美商務部暫緩對華為執行禁令，並正式發出公告，給華為90日緩衝期，寬限至8月19日，再加上，市場法人看好，今年新款蘋果手機吸引市場的焦點仍將圍繞在照相及攝影功能，有利大立光及玉晶光二大台灣光學股，今日盤中，台股走勢仍顯疲弱。

不過，大立光仍維持在小漲表現，同時，股價也已重新站穩在4,000元關卡之上。

據外媒報導，中國大陸天風國際證券分析師郭明錤預測今年新款iPhone，相機將是主要賣點。首先在前置鏡頭上，今年三款iPhone都將從原來的700萬畫素鏡頭升級為1,200萬畫素鏡頭，此次升級不僅能提高前置鏡頭的解析度，還能有助於增強現實感。

此外，在後置鏡頭上，郭明錤則是預測，「iPhone XI」和「iPhone XI Max」均後置三鏡頭，其中包括1,200萬畫素長焦+1,200萬畫素廣角+1,200畫素超廣角。

郭明錤也認為，由於今年新款iPhone後置鏡頭的凸起設計，因此相機鏡頭可能將採用專門的「黑鏡頭塗層技術」，以便於鏡頭凸起不過與顯眼；除塗層外，新的後玻璃面板設計，也有助於優化鏡頭的外觀表現。

國內市場分析師也認為，目前智慧手機的規模明顯朝向多鏡頭及強化照相及攝影功能為發展趨勢，而這樣的趨勢明顯有利具技術優勢的大立光及玉晶光二大台灣光學股。