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瑞軒越南新廠 最快6月開始生產

2019-05-22 12:06經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

瑞軒（2489）因應中美貿易戰，並配合客戶打東南亞和印度市場，前進越南設新廠，最高投資約4500萬美元（約新台幣14.16億元）。目前越南廠產線設置接近完成，最快6月開始生產，瑞軒表示，初期以55吋以下中小尺寸電視為主，第一階段會先開一條產線，後續因應市場需求決定是否再開產線。

瑞軒是購買日本汽車零件廠的現有廠，做為其越南廠根據地，一條線若以兩班制，產能約有100多萬台；產線滿載為三條產線，產能全開預計可生產500萬台。瑞軒董事長吳春發日前表示，設置越南廠，一部分是分散中美貿易戰帶來的風險，第二是著眼東南亞有訂單需求。

針對中美貿易，瑞軒坦言，中美貿易戰確實衝擊全球需求，尤其關稅對美國市場影響顯著；以電視來說，是中美貿易戰第三批加徵關稅的項目，現在公司已經在分散客戶，並非完全以美國為主，生產也慢慢不是完全仰賴蘇州廠，越南廠會陸續加入做一些平衡因應，對下半年審慎樂觀。

瑞軒今年第一季營收28.7億元，本業虧損，不過靠著業外收益，維持獲利，稅後純益約490萬元，每股純益（EPS）0.01元；累計今年前四個月營收41.13億元，年增12%。瑞軒表示，今年第一季營收優於去年，主要來自電競、個別電視客戶帶動，第二季目前算平均，客戶需求正常，至少1到4月皆在正軌，可望比去年同期和首季好。

瑞軒近期股價走穩，吸引外資和自營商作多，外資連五買，自營商昨回頭轉買，替其股價添支撐。瑞軒今（22）日受惠台股大盤開紅，加上成交量放大，早盤帶量走揚，連續兩個交易日日K開紅，盤中最高一度漲至11.2元，午盤前漲勢趨緩，在平盤附近遊走。

瑞軒董事長吳春發。報系資料照
瑞軒董事長吳春發。報系資料照
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