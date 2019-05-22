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傳海康威視恐遭美列黑名單 奇偶漲停領軍安控股大漲

2019-05-22 11:37經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

外媒傳出海康威視可能被美國列入貿易名單，海康威視股價一度下跌10%。 路透
外媒傳出海康威視可能被美國列入貿易名單，海康威視股價一度下跌10%。 路透
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美中貿易戰風暴延燒，繼華為遭美國祭出禁購及禁售雙重制裁後，外電報導傳出，川普政府考慮把中國影像監控公司海康威視（Hikvision）列入貿易黑名單，消息傳出造成海康威視股價重挫，台廠安全監控概念股今（22）日則是聞訊大漲，奇偶（3356）率先攻上漲停32.1元，晶睿、昇銳等股漲勢強勁。

美國政府陸續祭出中國企業的制裁手段，外電報導指出，考慮將海康威視列入「實體名單」；海康威視先前就已經在「國家安全」考量下，被美國政府列入官方採購黑名單，目前傳出恐將有進一步的限制，禁止海康威視購買美國的技術。

如果海康威視確定被列入「實體名單」，將會跟華為一樣必須先經過批准，美國企業才能銷售產品或技術給海康威視，外電表示，預料在未來幾周將會有最後的決定出爐。

美中貿易戰風暴持續延燒，如果美國政府禁止關鍵零組件供應商提供產品給海康威視，台廠可望迎來轉單效應，因此間接受惠，海康威視股價重挫，台廠安控股則是聞訊大漲，奇偶以29.9元開高走高，率先攻上漲停32.1元，股價表現強勢。

晶睿以120元開高，一度觸及漲停130.5元，盤中漲幅6.72%；昇銳以14.5元開出，一度拉升到15.5元，盤中漲幅6.62%；陞泰盤中上漲2.42%；天鉞電也是上漲2.15%。

華為貿易戰黑名單

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