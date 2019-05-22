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七關鍵因素 成就全球第一原創醫材公司台生材

2019-05-22 08:56經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

台生材（6649）是台灣少數具備從需求到上市，完整醫材產品開發的團隊，將於6月初上櫃掛牌。見證台生材走過研發、創業之路的輔仁大學附設醫院副院長江清泉表示，台生材成功的關鍵因素有七項，十分值得新創企業借鏡。

台生材未來除瞄準臨床需求，也整合台灣ICT產業優勢與國際高階醫材製造鏈，在掌握關鍵技術下，成功以「台灣研發、全球代工」為目標，打造全球第一原創醫材公司。

江清泉表示，台生材公司創立短短七年就能成功上櫃掛牌，致勝的關鍵有七項。首先，總經理廖俊仁雖是工程背景，但也是台大醫工所博士，跟臨床近距離接觸，在產品研發過程，與神經、骨科醫生都密切合作，是很重要的起始點。

其次、台生材的產品具備讓外國人都讚嘆不絕的技術，像是把二氧化碳打進膠原蛋白，就可以形成泡沫式人工腦膜，以及將軟骨塊用酵素處理釋出軟骨細胞的發現，以及整合台灣傳統製造業隱型冠軍，鉅福工業生產的小鋼瓶，design、discovery、integration是三個生醫創業成功的關鍵因素。

第三、天使投資人，成功的企業家柯孝雄旅居西班牙30、40多年，願意投資大筆資金成立台生材。他過世後，由振曜董事長呂俊德接任董事長，以豐富經驗繼續帶領台生材向前走。

第四、台生材的「娘家」工研院大力協助，包括北美辦事處引薦美國Incept給台生材；創新公司入股台生材，並引入台日基金以及政府中小企業基金，對新創企業挹注大。

第五、腦中風過去是靠化學方式處理血栓，現在則流行機械式取栓，台生材與美國Incept子公司ICI合作開發的腦血栓技術，已經獲得美國FDA認證，可取得大筆訂單來挹注台生材營收。

第六、政府大力推動輔導生醫產業，包括生醫法規鬆綁、TFDA專業審查、以及最近頒發的特管辦法，這些對於台生材開發上都有很大實質幫助，已形成一個生醫產業鏈的Eco-system。

第七、最後一哩路，台生材已經跨過科技與技術門檻，現在進入商業的領域，泡沫式人工腦膜已經獲得台灣藥證即將上市，產品訂價策略相當關鍵。

江清泉呼籲政府能在推展生醫產業發展的最後一哩路，讓獲證的新醫材能有新的健保碼，保障合理利潤，來彌補先前龐大的研發經費支出，並確保新醫材產品的國際競爭力。

台生材舉辦創新成果記者會，與會貴賓左起工研院副院長彭裕民、經濟部技術處處長羅達生...
台生材舉辦創新成果記者會，與會貴賓左起工研院副院長彭裕民、經濟部技術處處長羅達生、行政院政務委員龔明鑫、工研院院長劉文雄、輔仁大學附設醫院副院長江清泉、台生材總經理廖俊仁。記者李珣瑛／攝影
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