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避貿易戰衝擊 10檔內需股有題材

2019-05-22 08:53經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

美中貿易協商幾乎處在停擺階段，法人機構認為，兩大國在6月底川習見面後達成協定的困難度極高，目前台股中期格局仍未見明朗跡象，短線反彈宜適當減碼，或逢低承接內需股，如亞泥、大成與卜蜂等10檔，在各自題材帶動下，有望成為市場吸金避風港。

美國制裁華為愈演愈烈，不僅硬體設備停止供貨，連Google也加入禁止支援華為作業系統，在美中貿易談判結束以前，電子股不宜承接。

目前盤面上表現仍相對強勢的族群以金融股與內需族群為主，市場法人點名10檔內需股有望續強，包括亞泥、大成、卜蜂、遠東新、得力、儒鴻、台肥、台灣高鐵、上海商銀與兆豐金，除了基本面優勢外，且籌碼面也較為安定。

其中，食品股的大成及卜蜂除了挾著內需及資金避險題材，多頭人氣爆發，另外非洲豬瘟問題，也推升雞肉替代需求，大成及卜蜂為肌肉供應商，4月營收已出現增長。

台灣高鐵為內需股指標，在市場買盤力捧下，股價創掛牌以來新高。法人看好高鐵逐漸搶食台鐵和國道客運市占率、加上國內旅遊人數成長、座位利用率逐年提升下，未來兩年本業營運穩定成長。

市場法人表示，金融、傳產持續受多方資金青睞，反觀電子族群則普遍呈現跌多漲少。當前除觀察大盤止跌反彈訊號，操作野櫻優先考量曝險控制，並先預設損益點，採短多打帶跑策略；選股以技術面月季線齊揚等多方架構，以及第2季、下半年營運展望正向等相關個股納入考量。

記者林婉琪／製表
記者林婉琪／製表
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卜蜂貿易戰傳產股華為Google

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