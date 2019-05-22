法人資金加持 千日新高股逆勢走揚

2019-05-22 08:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



美中貿易戰開打，全球經濟展望也蒙上陰影。路透 分享 facebook 貿易戰消息面多變，股市波動風險提升，買盤縮手觀望，不過，部分個股如玉山金（2884）、台灣大與嘉泥等在行情泥淖中，走出千日新高價，有望扮演後市多方先鋒。

美方管制華為，迫使投資市場承壓，台廠華為相關供應鏈如穩懋、聯詠等股價反映消息，持續走弱，權指股台積電也震盪有餘，難抗利空，然內需、傳產、金融股多有表現，取代電子股成近期撐盤要角。

金融股為法人青睞標的，買超勢頭未歇，推升行情走揚。當中，上海商銀創下歷史新高，其他如兆豐金、玉山金、華南金、日盛金、第一金、遠東銀、聯邦銀則有創下千日新高價的表現。

此外，同樣受惠法人買單敲進的工業電腦廠友通、經營農藥產銷的興農、通信股台灣大、水泥股嘉泥、控股公司勤益控，也皆達到千日新高的位置。

而電子零組件廠東浦、紡織的福懋雖未有法人籌碼加持，但因各挾題材，吸引買盤，股價乘勢攀至新高。

法人表示，美方劍指科技產業，造成相關類股跌勢不止，短中期面臨籌碼出脫劣勢，行情不易再起，現階段，內需、傳產、資產股或越概、高股息等題材股因不受關稅影響，營運有撐，市場認同度高。

在操作上，須持續留意匯率、法人動向及華為案後續發展，可聚焦龍頭傳產和技術面持穩的中小型股。