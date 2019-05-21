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債券ETF太多太難買？搞懂三重點輕鬆入手

2019-05-21 20:20經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台灣債券ETF發展快速，截至5月底，已發行78檔ETF，琳瑯滿目的選擇也讓投資難度提高，中國信託投信債券ETF經理人張勝原指出，一般投資人其實只要掌握三原則：一、個人投資需求（報酬目標），二、債券殖利率，三、波動承受度，就能選出貼近投資目標的理想商品。

許多投資人認為選債的難度比股票高，主要是債券交易複雜，專業知識比股票多，想獲取穩定而且滿意的債券收益，往往要費工夫。在台灣債券ETF掛牌愈多，不少人也因為產品種類和天期等的複雜性而卻步。

張勝原表示，債券ETF本質和債券基金一樣，都是透過專業經理人管理一籃子債券，達到風險分散又獲取穩定收益之效，只是ETF追蹤特定指數，跟著指數原則選債。

對於不太熟悉但想快速入手的投資人，他提供化繁為簡、買債券必懂的三重點，投資人只要搞懂這三件事，挑出的ETF表現可貼近報酬目標。

第一是個人需求，舉例你規劃在五年後買車，每年資產報酬必須達到4%，才能在五年後累積到資產目標，便將報酬率設定在4%左右。或是已經有存金融股的投資人，想增加債券建立投資組合並降低風險，可設定與金融股股息殖利率相當的目標。

其次是債券殖利率，搭配第1點來看，例如想投資報酬4%的收益商品，便挑選殖利率4%附近的債券ETF；而與金融股殖利率相當的報酬目標，可挑選3%〜5%的債券ETF。

第三是風險承受度，一般而言，債券的波動依投資信評表現，最低是政府發行的公債，次為高信評的企業債，再來是評級較低、違約率高的高收益債；也因魏信評影響，過去統計看，公債和高信評債通常與股票的關聯度低，有良好風險分散效果，高收債則和股票關聯度高，比較容易和股票齊漲齊跌。

因此若是穩健型且報酬目標低〜中等級的投資人，建議優先挑公債和公司債，若想達成高報酬，風險忍耐度高，可選擇高收債。

張勝原進一步針對最常見的三類需求，提供三種組合參考：

一是有買台股、想做股債平衡來長期投資的人，可直接選擇殖利率2.5%〜3%的美國公債ETF。

二是有存金融股，可選擇自身熟悉、同樣是金融機構發的金融債ETF，這類債券殖利率通常在4%〜5%。

三是買穩健大型股，類似債券商品是大型企業發的高信評公司債，以目前台股掛牌ETF來說，包括科技公司發的科技債、體質穩定的醫療債、大陸企業機構發行收益較高的大陸債等。

至於行有餘力，想提高投資品質，進一步關注債券配息穩定度、規模變化及造市流動性。

為幫助投資人加以了解債券ETF優勢，中國信託投信近期還針對旗下ETF產品製作解說表，包括美公債產品中，有中信美國公債20年（00795B），金融債部分有中信優先金融債（00773B），高信評公司債有（00772B）；另近期因應短期人民幣停泊需求新發行「中信中國債7-10」（00796B），以及看好中國題材又想領收益者，關注「中信中國美元IG債」（00797B）。

中信投信債券ETF。圖／中國信託投信提供
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中信投信債券ETF。圖／中國信託投信提供
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債券ETF殖利率

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