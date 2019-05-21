台股震盪 高現金價值股可攻可守

2019-05-21 20:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



台股昨（21）日開低走高，收復10,400點關卡，由於近期盤勢震盪劇烈，大盤多空對峙，證券專家表示，若能挑選聯發科（2454）、長榮航、彰銀等「高現金價值」概念股，將可兼具攻守雙重效益。

美國商務部封殺華為，台積電昨天成殺盤重心，連帶半導體股疲弱，金融股由國泰金領軍挑大樑，撐起加權指數終場漲66點，收10,464點，終止連三黑K，收復年線、5日線。

台新投顧副總黃文清表示，台股昨天早盤一度下殺取量、嘗試利空測底，但在新台幣匯率沒有回升前，資金出走明確，短線還是要看外資臉色及國際股市能否止穩，否則僅能先以跌深反彈視之，當前還是以選股不選市的策略為優先。

統計今年第1季現金與約當現金超過10億元、現金與流動資產比率在五成以上，且近期股價強勢個股有13檔，電子三檔、傳產約十檔，這些個股除具備高現金價值特色，低檔更獲買盤支撐。

觀察這些個股現金與約當現金部分，以聯發科的1,514.79億元居冠，長榮航575.57億元、彰銀508.07億元，名列第二與第三；另外，統一超、上海商銀、健鼎、萬海等，現金均超過百億元。

進一步比較現金與流動資產比率，則以麗豐-KY的87.4%最高，彰銀80.6%、上海商銀75.4%，其他超過五成五個股，還包括長榮航、統一超、聯發科、萬海、創意、裕日車等。

黃文清指出，流動比率是指公司資產變現能力，如果現金占流動比例較多，表示企業操作靈活度將大增。

若再加上公司擁有高現金部位，資金調度會較為方便，經營風險也會降低，因為可提高技術研發擴廠機會，相對擴大營業空間的利基。

統一投顧董事長黎方國表示，景氣循環通常考驗公司競爭力，市場機制更會淘汰競爭力不足廠商並強迫其退出市場，能留下來的公司才能繼續生存，所以各公司紛紛提高現金比重應付景氣考驗，有高現金部位公司資金調度會較為方便，經營風險也會降低。