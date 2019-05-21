證期局：這三家公司 最快11月下旬下市

2019-05-21 18:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



生產蘋果西打的飲料大廠大飲公司。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 證期局今（21）日晚間公布截至108年5月15日上市（櫃）公司應申報家數共計1,689家，僅三家上市公司大飲（1213）、華電（1603）、清惠光電（5259）及1家上櫃公司長天（3431）未如期出具第1季財務報告，其餘公司均於規定期限內完成公告申報。證期局副局長蔡麗玲說，這四家公司目前均已停止買賣，若之後未能如期補申報，除長天預估最快9月終止上櫃外，其他3家最快今年11月下旬恐下市。

此外證期局公布整體上市公司今年第1季稅前淨利3,945億元，相較去年同期衰退22.39%。蔡麗玲說，主要是三大產業半導體、通訊網路及塑膠業衰退所致。其中半導體受到全球經濟環境衰退，導致終端需求減弱、客戶因應供應鍊庫存有過剩及高階行動裝置季節性影響。而通訊網路業是因淨處分利益與授權利益較去年減少；塑膠業是因市場消費減少及需求萎縮、原料成本轉嫁、油價下滑產品價格下跌等。

整體上櫃公司首季稅前淨利422億元，年成長仍有24.85%，證期局表示，主要是因半導體業下游廠商備料及成本費用控制得宜，光電業因精簡組織人力及利息收入、金融商品投資收益增加所致，電子商務業因減少運費補貼所致。