國泰金「金城武」說鼓舞多頭 擊敗外資砍目標價
國泰金（2882）20日法說會特別說明IFRS 17影響不大，並以「金城武」比喻國壽表現優異，激勵今（21）日股價大漲3%；國泰金此說也擊敗內外資砍價，包括兩家外資和一家本土的大和資本、摩根大通及凱基投顧均下調目標價，而先前給出最低39元的花旗重申「賣出」不變。
受國泰金激勵，今天多數金融股也大漲，包括富邦金、新光金、玉山金、合庫金、上海商銀等，都勁揚2%以上。
大和資本此次維持國泰金「優於大盤」評等，但目標價從51.2元降到46.3元，凱基投顧給「增加持股」，目標價52.5元略降至50元，摩根大通則給「中立」，目標價從50元降至48元。
大和表示，國泰金今年來股價跌15%，主要是一、股息配發率偏低，二、市場擔憂IFRS 17衝擊，三、債券殖利率未顯著上漲。
考量國泰金未來隱含價值（EV）可能不如預期，大和調降財測，不過與市場比較，大和估今、明年國泰金每股純益有4.6元、5元，仍高出2%〜8%，加上大和持續對國泰金體質改善有信心，下半年季節性旺季可望推升股價，因此重申「優於大盤」。
凱基投顧以今、明年預估每股純益推算，目前國泰金股價淨值比僅0.8〜0.9倍，低於近五年的0.8〜1.4倍，也較同業低許多，並預期國壽經常性收益逐步提升，帶動獲利逐季改善，建議逢低承接。
花旗則表示，國泰金提到IFRS 17風險可控，舊有高利率保單的利差損可被低利率保單抵銷，整體新舊保單的淨現值（NPV）約2,760億元，相當於61%的股權價值，其實和花旗採用0.7倍股價淨值比推算的目標價相近，加上市場雜音仍可能影響股價，維持保守觀點。
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