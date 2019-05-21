國泰金「金城武」說鼓舞多頭 擊敗外資砍目標價

2019-05-21 17:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



國泰金（2882）20日法說會特別說明IFRS 17影響不大，並以「金城武」比喻國壽表現優異，激勵今（21）日股價大漲3%；國泰金此說也擊敗內外資砍價，包括兩家外資和一家本土的大和資本、摩根大通及凱基投顧均下調目標價，而先前給出最低39元的花旗重申「賣出」不變。

受國泰金激勵，今天多數金融股也大漲，包括富邦金、新光金、玉山金、合庫金、上海商銀等，都勁揚2%以上。

大和資本此次維持國泰金「優於大盤」評等，但目標價從51.2元降到46.3元，凱基投顧給「增加持股」，目標價52.5元略降至50元，摩根大通則給「中立」，目標價從50元降至48元。

大和表示，國泰金今年來股價跌15%，主要是一、股息配發率偏低，二、市場擔憂IFRS 17衝擊，三、債券殖利率未顯著上漲。

考量國泰金未來隱含價值（EV）可能不如預期，大和調降財測，不過與市場比較，大和估今、明年國泰金每股純益有4.6元、5元，仍高出2%〜8%，加上大和持續對國泰金體質改善有信心，下半年季節性旺季可望推升股價，因此重申「優於大盤」。

凱基投顧以今、明年預估每股純益推算，目前國泰金股價淨值比僅0.8〜0.9倍，低於近五年的0.8〜1.4倍，也較同業低許多，並預期國壽經常性收益逐步提升，帶動獲利逐季改善，建議逢低承接。