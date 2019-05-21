永豐投信兩檔美元債券ETF 5月22日上櫃掛牌

2019-05-21 17:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



美中貿易新一波激戰，再度引爆全球金融市場大幅波動，包括債券等避險工具，成為資金最佳避風港，永豐投信也在這波貿易戰風暴下推出相關債券ETF，供投資人更多避險選擇。

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金與永豐15年期以上美元A-BBB級金融業債券ETF基金，22日起正式上櫃掛牌交易，是抵禦這波貿易戰與未來市場波動衝擊的全新投資標的。

永豐投信新金融商品部主管林永祥表示，近期國際風險事件不斷，中美貿易談判懸而未解，美國與歐洲、日本、伊朗等摩擦層出不窮，投資風險提升的環境下，資產配置首選與股市低相關係數資產，根據Bloomberg統計結果顯示，高評級債券與股市呈現低相關至負相關。觀察過去兩次升息循環2000年與2005年，高評等債券在升息尾聲及停止升息期間，指數呈現上揚趨勢、表現強勁，適合納為核心資產。

為提供投資人多元抗風險與波動的債券標的，除市面上ETF發行業者標準配備產品投資級公司債ETF外，永豐投信這次更精選推出債券ETF產品中唯一鎖定投資等級大型保險金融債券ETF，林永祥說明，美國大型金融保險公司財務結構持續改善，風險溢酬更具吸引力。永豐15年期以上美元A-BBB級金融業債券ETF基金追蹤指數主要標的為全球龍頭保險公司發行之美元債券，觀察過去10年美國整體保險業流動資產充足無虞，財務體質穩健。

全球主要國家央行全面偏鴿，經濟增長放緩疑慮仍未消除，海內外投資人持續將資金配置於高信評企業債券趨勢顯著，林永祥指出，挑選信評公司債，發生信用違約機率較低，又能享受債券票息，在升息循環末期，更提供給高評級債券進場好時點，近期金融市場波動再度拉升，藉由高信評債券抗衡投資組合波動性，亦能為資產多加一重保障。

永豐全球息收債券ETF傘型基金旗下三檔子基金，將分別於櫃買中心掛牌，其中，永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金與永豐15年期以上美元A-BBB級金融業債券ETF基金5月22日起於櫃買中心上櫃掛牌交易，永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金則將於6月13日櫃買中心上櫃掛牌交易。