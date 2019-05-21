前四月券商財富管理規模增 永豐金證增幅9.24％奪冠

2019-05-21 16:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



發展財富管理成為券商重要營運獲利來源，根據券商公會的最新統計，券商財管信託規模4月底達1,065億元，累計今年1至4月成長2.08％，受行情波動影響，各家券商成長力道強弱不一。永豐金證券以9.24％亮麗增長速度居業界之冠，永豐金證券總經理江偉源表示，結合經濟研究、市場分析、產品篩選，綜效優勢成功發揮；接下來將有第二階段的轉型，在產品及服務上開創全新的數位化新視野。

今年券商財管信託規模累計前四個月淨增加22億，成長率2.08％，已開辦財富管理信託業務的券商已達11家，其中，規模超過百億以上的券商計五家，永豐金證券規模淨增加13億，佔整體市場成長規模近六成，為今年前四月財管信託表現最好的券商，另外成長率2、3名依序為凱基證增加8億元、成長6.34％，群益金鼎證增加6億元、成長4.55％。

江偉源表示，投資人不再以單純股票投資為滿足，從退休養老、子女教育、節稅，許多長期的理財規畫需要多元資產配置，永豐金證券提供的產品服務包括海內外共同基金、保險、海外債、ETFs、借券等，可以滿足客戶各式理財規畫；面對市場行情變化快速，積極整合研究、產品與服務的專業分析與經驗，從產品的篩選與設計，到回應行情趨勢進行檢視與討論，以客戶需求為出發，讓綜效發揮極大化；目前已開始啟動第二次轉型佈局，數位服務將有技術領先的計劃推動，提供更效率便利的服務。

針對近期市場受美中貿易戰影響，永豐金證券分析表示，明（2020）年2月美國將進行總統初選，預料包括美中及美歐貿易都待處理以做為競選政績，美國第1季GDP增長3.2%，打破過去九年來，有八年第1季表現不佳的慣性，顯示景氣表現佳，加上FED已不再積極升息；另外、中國景氣也出現落底訊息，近期股市因貿易戰議題震盪回跌，投資人可以把握時機檢視擇機佈局，包括股市及高收債、新興市場債等都值得審視找機會。