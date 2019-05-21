2019年富邦投資論壇 看好基地台及毫米波發展前景

2019-05-21 16:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



「2019年富邦投資論壇」今年邁入第十三屆，今年針對最熱門的人工智慧(AI)與第五代行動通訊(5G)發展，這次結合國內外舉辦的5G商機論壇，各界專家對於AI及5G提出深入淺出的剖析，尤其對於5G中長期的成長潛力抱持著相當正面的看法，顯示未來的商機備受期待。

此外，富邦證券也與美國Jefferies券商、台灣證交所聯手合作，分別於香港及東京舉行海外法人座談會，透過論壇讓海內外投資界更深入了解台灣廠商的特色及5G的潛在成長機會，藉此提升台灣上市櫃公司國際化與台灣資本市場能見度。AI Labs執行秘書林雅萍認為，近年來AI加速發展，直觀原因是高效能的運算硬體、龐大的數據資料與良好的演算法交疊促成。

但是光上述這些是無法成就優秀的AI企業，符合人性(Humanity)、隱私(Privacy)與誠信(Integrity)的經營理念，堅持資料的創新與正義才是成就AI產業的重要基石。因此，AILabs以自身出發，1.以台灣為基礎，提供開放開源的人工智慧研究；2. 以人性為出發，創造新的人工智慧驅動(AI-Driven)體驗；3.最終以增進人類未來福祉的使命來創造全新價值鍊。期許建立台灣人工智慧產業，進而轉變台灣成為國際人工智慧解決方案的人工智慧島。

林雅萍表示，台灣在迎接AI產業趨勢時佔有非常好的位置，我們常年浸淫在高科技產業發展的浪頭上、高度資訊化的社會與信手拈來的資料，以及擁有世界第一流的高科技人才，都顯示台灣在AI發展方興未艾之際，具有絕對的國際優勢，只要能遵從以人為本的精神去發展相關的技術與服務，必可從台灣出發，走向國際市場。現階段發展來看，包括智慧醫療、精準醫療、智慧城市與人機介面等都是值得深耕的領域。

台大電機博士、現任政大科技管理與智慧財產研究所兼任助理教授曲建仲說，5G與物聯網(IoT)無疑是近年最值得投資與期待的方向，在目前行動網路流量爆增的年代，5G透過更新的調變與多工技術來增加資訊傳輸效率，同時也開發了高頻區段，也就是毫米波區段來增加頻寬，因此，可以解決電磁波頻譜擁擠與傳輸速度不足的問題，並使得萬物聯網的理想更有機會落實。

相較於4G以大型基地台為主，5G系統架構中的基地台將是大小共存，且在考慮毫米波訊號的損耗性與降低訊號彼此干擾的情形之下，5G基地台將會採用矩陣式的多進多出(MIMO)天線，與傳統的天線大不相同。

此外，5G的系統架構中還納入了幾個重要的技術，將有助於提升系統效率及降低建置成本，包括：(1)網路切片(Networkslicing)，就是把一個網路「切片」成多個虛擬網路，每個切片可以加以客製化，以滿足特定服務和裝置的需求；(2)網路功能虛擬化(NFV)，就是把傳統網路中的軟硬體分離，未來系統升級時可只針對軟體加以完善，如此可以降低設備投資、並加速網路服務的佈建效率；(3)軟體定義網路(SDN)，就是把傳統網路中的控制區與資料區分開，讓網路管理人員可以用軟體重新規劃資料傳送路徑與控制流量，將封閉垂直一體的傳統電信網路架構轉換為彈性變化、開放介面、高度整合、服務導向的分層架構，以達到提高網路使用效率的目的。

2019年可說是5G商用元年，目前南韓3家行動電信業者及美國Verison均已推出5G服務，較原訂的時程稍早，而包括日本、中國大陸等合計已有21個以上的國家、總計約40家的電信營運商都將在今年底前推出5G服務，因此相關的商機將逐一浮現。

在海外的部分，富邦證券與Jefferies Group (富瑞) 連續第三年攜手於香港及日本東京兩地舉辦台灣企業日論壇，這次台灣企業日論壇共邀集16家具有高度營運成長題材之台灣上市櫃公司共襄盛舉，產業主軸橫跨近期熱門的第五代行動通訊(5G)、人工智慧(AI)、蘋果相關供應鏈及特殊機能服飾等，與會台灣上市櫃公司包含台達電、聚陽、美律、欣興、聯詠、和碩、英業達、群聯、廣達、緯創、啟碁、群光、奇力新、京鼎、矽力-KY等16家企業，藉由多元化的產業題材吸引機構法人代表關注台灣企業的發展潛能及特色，並成為挹注台灣資本市場的資金動能。

其中，日本東京行程亦攜手台灣證券交易所共同舉辦，安排台灣證券交易所於午宴進行專題演說，演說主題著重於台灣公司治理改革進程暨藍圖規畫，適切向海外機構法人宣達台灣近幾年積極推動與宣導公司治理之成效，良好的公司治理是健全資本市場的重要基礎，亦是吸引長線投資人持續投資台灣資本市場的關鍵，有助於提升台灣資本市場競爭力及能見度。