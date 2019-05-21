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元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 16:22經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

運用股票投資可說是全民運動，更是普羅大眾十分熟悉的投資工具，而證券商推出的「權證」更深受小資族喜愛，是種簡單易上手的入門投資工具，其中「牛熊證」更是風靡一時。現有期貨者推出台股「牛熊權」，大大縮短投資人進入期貨市場的門檻，也讓期權不再艱深難懂，只要1,000元就能參與每日大盤漲跌。

元大期貨身為國內期貨市場龍頭品牌，更為台灣首家取得槓桿交易商資格的期貨商，於今（21）日宣布「元大期台股牛熊權」新商品發表上市，並邀請到櫃買中心、期交所、台灣指數公司、期貨公會等單位共襄盛舉，共同推廣普惠金融服務，為台灣金融商品持續注入更多活力能量也呼應主管機關提升金融科技創新應用，並鼓勵年輕人投資理財、多參與金融市場。

為滿足更多元投資族群的各類需求，元大期貨秉持金融創新精神持續發行多項金融商品，台股牛熊權商品主打小資金門檻輔以槓桿放大效應，讓更多年輕人、小資族、投資新手都能輕鬆交易。

因此，牛熊權商品在金融市場上有兩大特色創舉，第一、牛熊權連結標的為大眾廣為熟悉的台股加權指數，為台灣首檔直接交易大盤指數的當沖型金融商品；第二、小資族能參與期權市場，僅要1,000元即能投資，操作簡易，是認識多空皆宜投資工具「期權」最佳入門商品。

近年國際市場黑天鵝紛飛、變化快速，加上近期美中貿易協商破裂、資金撤出新興市場，促使多空皆宜的期貨交易熱度高居不下。

元大期貨為讓更多人認識期貨市場，牛熊權商品的設計降低許多投資新手進入市場之門檻，主打小資金千元門檻、50倍槓桿效果，透過看漲買牛、看跌買熊，當沖雙向交易的投資操作，打破過往單向看漲才能獲利的思維。

此外，牛熊權運用選擇權權利金概念，讓投資人下單前便可瞭解每筆交易最大風險，對於剛接觸金融市場的新手族群，是一項很合適對大盤市場漲跌盤感培養的投資工具。

元大期貨董事長林添富表示，這檔「台股牛熊權」創新商品的推出，是台灣期貨市場前所未有，如此令人興奮期待的商品，讓更多年輕、小資、新手族群認識並參與期貨市場，元大期貨也相當期待未來牛熊權能持續連結更多系列指數，共同為台灣金融市場持續注入更多活力能量，實現服務普惠金融的目標。

期貨交易元大台股

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