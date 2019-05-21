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整理包／華為Google殘酷分手！完整爭議影響一次看

這家台灣企業 讓陸方擔心「有可能卡華為的脖子嗎？」

華為暫獲豁免 大立光股價重回4,000元、台積電續挫

2019-05-21 14:18經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

華為風暴延燒，外資點名15檔台廠供應鏈獲利恐受衝擊，股王大立光（3008）、權王台積電都在內，最新發展則是美國商務部發布臨時許可證，在90天期限內暫時放寬對華為的禁令。消息激勵大立光今（21）日股價開低翻紅，重回4,000元以上，收在4,060元，上漲75元，漲幅1.88%；台積電則仍是下挫，面臨6兆元市值保衛戰，終場收234元，下跌4元，跌幅1.68%。

美商務部對華為祭出禁售及禁購手段，尤其是將華為列入黑名單，禁止美國企業出售商品及服務給華為，嚴重衝擊市場信心，外資點名台積電、大立光等多檔台廠供應鏈下半年獲利恐受影響，預估台積電下半年獲利減少5%，大立光則是減少8%。

美國商務部20日宣布放寬對華為的限制，發布90天的臨時許可證，允許華為可在期限內購買美國產品，維持既有通信網路營運，及手機軟體升級，但為仍禁止華為採購新產品所需的零組件。

華為限制獲得暫時的解除，台廠供應鏈也回神，大立光股價連續兩天反彈，今日以3,940元開低，一度下滑至3,885元，其後在買盤推升下翻紅，重新站上4,000元，終場收4,060元，上漲75元，成交887張。

不過，台積電仍未脫離下跌的命運，今日以233.5元開低，一度下滑至232.5元，雖在盤中一度拉升至236元，但終場仍是收黑，以234元作收，下跌4元，跌幅1.68%，成交79,956張。

外媒報導Google中止與華為合作，未來華為手機將不能使用gmail等功能。記者...
外媒報導Google中止與華為合作，未來華為手機將不能使用gmail等功能。記者葉信菉／攝影
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