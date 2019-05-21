金融、傳產權值股拉抬撐盤 台股漲66點收10,464

2019-05-21 13:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



美國科技、半導體股領跌美股，影響台股今日開盤持續下挫，終場以10,464.50點作收，上漲66.09點、漲幅0.64%，成交量1,281.72億元，同步收復5日均線及年線位置。報系資料照 分享 facebook 美國科技、半導體股領跌美股，影響台股今（21）日開盤持續下挫，在蘋概三王走弱下，指數最低來到10,342點，盤中在大立光（3008）率先止穩翻紅，加上金融、傳產權值股受買盤拉抬表現撐盤下，指數翻紅走揚，指數終場以10,464.50點作收，上漲66.09點、漲幅0.64%，成交量1,281.72億元，同步收復5日均線及年線位置。

昨日美股呈現弱勢震盪，美中貿易戰的不安氣氛持續壟罩股票市場，且OECD預估貿易緊張局勢將威脅投資與消費，因此下調2019年全球GDP由3.9%降至3.1%，盤面上仍以華為供應鏈及科技股表現最為疲弱，費半指數再次重挫，終場四大指數收盤全數下跌。

市場傳出，美國商務部周一發布為期90天的臨時許可證後，Google隨即暫停取消華為手機部分功能存取權限的計畫，將繼續供應軟體；觀察今日亞洲主要股市表現中，韓股開高走高0.8%，陸、港、台股則開低翻紅，其中又以陸股反彈逾1%表現最為強勁，日股則開低走跌0.4%。

觀察今日盤中台灣50成分股表現，電子族群今日表現分歧，台股三王台積電開低走跌逾1%，並失守年線，鴻海則開低後在平盤上下狹幅震盪，大立光則開低後翻紅走揚逾1.5%，日月光投控走跌逾4%，友達、群創也分別走跌2.8%及2%、台達電走跌逾1%，而台灣大、華碩、廣達、聯電則有1~2%不等間漲幅。

金融、傳產族群則獲資金進駐走強，成為今日撐盤要角。其中金融族群方面，玉山金、開發金走揚逾3%，國泰金、富邦金、皆走揚逾2.5%，合庫金也有逾2%的漲幅，另華南金、中租-KY、上海商銀、永豐金、中壽、第一金等皆走揚逾1%。

傳產族群部分，和泰車走揚逾7%表現最為強勁，正新也有逾3.6%的漲幅，台灣高鐵、台塑化、南亞、台泥、中鋼與統一等皆有逾1%的漲幅。

其餘盤面焦點族群部分，生醫族群不受美中貿易戰影響，今日也獲得資金流入，浩鼎、麗豐-KY走揚逾4%，佐登-KY、羅麗芬-KY、承業醫、太醫及中裕走揚逾3%等等。