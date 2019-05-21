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和碩董座童子賢：期望今年資訊產品重拾成長動能

2019-05-21 13:35經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

美中貿易戰為代工廠營運帶來重大風險，展望今年營運，和碩（4938）董事長童子賢指出，資訊產品在擴大既有客戶的合作範疇與新品的挹注下，期待能重拾成長的動能，至於消費性電子、通訊產品則保持競爭力。展望未來，和碩將利用原本三大類產品之核心技術，陸續投入 IoT、AI、5G 等前瞻領域。

回顧去年，童子賢表示，去年可謂為動盪不安、充滿挑戰的一年，全球政經情勢受到美中貿易紛爭的衝擊，不僅使國際金融市場面臨多重風險，也加速企業製造版圖的移動。

而美國以外之其他主要經濟體及新興市場成長放緩、英國脫歐爭議未解、國際油價波動劇烈與全球地緣政治衝突等，更加深未來國際政經局勢動盪的隱憂。

鑑於美中貿易爭端可能持續對投資與製造活動帶來影響，進而削弱終端消費需求；且從目前各項經濟先行指標持續走弱來看，顯示全球經濟需求將放緩，也為今年實體經濟帶來下行之風險。

展望今年營運，和碩將憑藉核心技術持續發展三大產品及其應用領域。童子賢指出，資訊產品在擴大既有客戶的合作範疇與新品的挹注下，期待能重拾成長的動能;消費性電子產品的產品應用及裝置較為多元，且隨著物聯網、遊戲機、智慧家庭裝置及汽車電子等產品發展逐漸成熟，和碩深耕客戶關係進而拓展新產品線，預計成長動能更為顯著。

至於通訊產品雖因整體產業趨向成熟，和碩仍預期將維持一定的競爭力，透過適當的生產效能及成本控制管理，亦可穩定發展。隨 著美中貿易紛爭情勢變化，和碩將配合客戶的需求進行全球布局，並同時加強垂直整合。

和碩近幾年於物聯網及網路基礎建設相關產品上擁有豐富的系統組裝經驗，伴隨 5G 技術的進程，在移動裝置、網路通訊、智慧家庭裝置（Smart Home Device）、 人工智慧物聯網（AIoT）、車用電子及智慧車聯系統等相關產品皆有策略布局，和碩看好可望利用原本三大類產品之核心技術，陸續投入 IoT、AI、5G 相關技術研發與產品。

和碩物聯網童子賢

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