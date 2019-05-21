英業達董座卓桐華：伺服器今年持續精進

2019-05-21 13:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



英業達（2356）營業報告書出爐！展望今年三大業務前景，董事長卓桐華指出，NB將持續深耕客戶、改善產品均價，維持往年營運水準。智慧裝置部分，預期將有更多元化表現，至於伺服器，則看好會持續精進。

展望今年營運，英業達看好其在高階NB市場製造及設計領先地位，預期將持續深耕客戶、改善產品均價，維持往年營運水準。

在伺服器方面，受惠於全球主要網路科技企業的資本支出強勁、資料中心的需求持續帶動下，將擴大與策略夥伴合作領域，專注新一代平台的設計與製造，可望讓英業達今年的營運表現持續精進。

至於智能裝置產品，英業達認為基於過去累積的智慧終端、寬頻及聲學領域的基礎上，預期會有更多元化的發展。

卓桐華表示，英業達將持續投資ABCD5（人工智慧、區塊鏈、雲端運算、大數據及5G）關鍵技術，包含台灣人工智能應用研究中心、各地廠區資源整合及5G應用研發部分，並將同步擴大徵才。

回顧去年，卓桐華指出，全球主要經濟體因中美貿易戰、匯率變動及英國脫歐影響，使回穩的市場面臨變數。由於中美貿易戰對世界經濟影響深遠，導致全球產業鏈面臨重新調整及佈局，資訊產業因此面對嚴峻的挑戰。

英業達去年業績成長，NB營收受惠於商用需求增加，年增14.5%。伺服器產品因積極開發新客戶及新產品雙重帶動下，營收年增10.8%。至於智能裝置則因市場需求及當年產能極致發揮下，營收呈現持平。

至於集團太陽能業務方面，英業達認為，因整體產業前景尚待市場回溫，去年營收約為80億元，但公司將持續努力進行資源配置的策略調整，以尋求發展契機。