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這家台灣企業 讓陸方擔心「有可能卡華為的脖子嗎？」

首創泡沫式人工腦膜 台生材6月初正式上櫃

2019-05-21 13:32經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

腦血管疾病為國人10大死因的第4位，平均每44分鐘就有1人死於腦中風，腦部手術風險極高且易遺留後遺症。工研院醫材領域首家新創上櫃公司—台灣生醫材料（簡稱台生材，6649），以技轉自工研院腦部手術創舉材料—「泡沫式人工腦膜」，有效降低手術風險與醫療支出，建立台灣嶄新神經外科手術里程碑！

台生材更翻轉以往台廠只能幫醫材大廠代工的思維，從市場需求出發，以「Me Only」的原創產品，創全球腦部材料手術新頁；新廠將於明年六月完工，將建立可達10萬套產能的量產線，以未來供應國內各大醫院，造福病患。

政務委員龔明鑫表示，行政院近年來積極推動「生醫產業創新推動方案」，包括完整生態體系、整合創新聚落、引進國際市場資源、推動特色重點產業等行動方案，希望建構台灣為亞太生醫研發產業重鎮。

觀察近年來國內生醫產業狀況，皆在蓬勃發展，累積的能量已逐年形成，累計至今已有100多家生技新創公司掛牌上市櫃，總市值9,000餘億元，為生醫領域奠定兆元產業的基礎。

不僅如此，去年一年已有49項高階醫療器材產品在美國上市，其中，台生材研發的全球唯一腦中風血栓負壓移除導管系統，已通過美國FDA510（k）許可，受到國際產業的肯定；此外，台生材也在2016年與美國矽谷Incept公司結盟，在相關腦部醫材展開正式合作，代表台灣新創公司已打入矽谷高階醫材產業供應鏈，顯示出台灣在生醫產業上發展的量能，已站上世界的舞台。

工研院院長劉文雄表示，台生材是工研院催生的新創公司，很感動看到台生材得以成長茁壯、羽翼豐滿，過去他也曾在美國創業，相當能體會創業是條辛苦的路；但在創業過程中也發現，除了要做有價值的創新外，還必須讓技術與市場同步到位，才能符合市場需求，開闢新藍海。

他也舉台生材總經理廖俊仁「倒著走迷宮」的創業心法為例，不但瞄準市場與臨床需求，甚至翻轉傳統的創業思維，塑造「台灣研發、全球幫忙代工」模式，成功對人類生活帶來重大幫助。工研院肩負帶動產業發展與推動技術處科專成果任務，迄今已新創及育成超過270家公司；其中生醫領域新創公司共10多家，為台灣生醫產業奠定強大基礎；未來台灣需要新的獲利公式，若能結合台灣既有科技產業的完整供應鏈，以更開放的態度與外界合作，必定能跨足多元領域，快速打進國際舞台。

經濟部技術處處長羅達生指出，腦是人體最重要的器官之一，傳統腦組織手術完成後，還須小心翼翼修補腦膜，確保腦脊液滲漏、腦組織沾黏、避免感染及不良組織反應。為解決這樣的臨床創需求，工研院醫材領域首家上櫃公司台生材在科技專案支持下，自工研院技轉獨創的泡沫式人工腦膜，從創新研發、臨床實驗到產品上市，更已取得台灣上市許可並將向美國FDA申請進入臨床實驗，腦中風治療導管系統更已取得美國FDA 上市許可，多項創新性研發產品不但代表團隊跳脫傳統的思維，亦為產品寫下新頁。

由於生醫產業是政府「五加二產業創新研發計畫」的重要產業之一，經濟部持續投入科專經費發展智慧醫療、精準醫療、再生醫療，讓法人單位進行創新性醫材研發，並配合行政院「生醫產業創新推動方案」，台生材的成功案例，不僅證明在政府扶植產業創新、創造新藍海市場的決心，也代表台灣絕對具有獨創能量，不再只是「ME-TOO」或「ME-Better」。

台生材總經理廖俊仁說明，台生材研出全球首創泡沫人工腦膜，從創新研發、臨床實驗到產品上市，異質整合達成產品技術之獨特性，具備「生醫材料」、「氣體填充」、「不鏽鋼瓶」等「三個第一」，開創醫材新頁，也成為台灣隱形冠軍。

台生材經營團隊幾乎為工研院背景出身，為台灣少數具備從需求到上市完整醫材產品開發團隊，將於6月初正式上櫃，未來除了瞄準臨床需求，也整合台灣ICT產業優勢與國際高階醫材製造鏈，在掌握關鍵技術下，成功以「台灣研發、全球代工」為目標，打造全球第一原創醫材公司，引領台灣成為醫療器材創新之國！

台生材經營團隊幾乎為工研院背景出身，為台灣少數具備從需求到上市完整醫材產品開發團...
台生材經營團隊幾乎為工研院背景出身，為台灣少數具備從需求到上市完整醫材產品開發團隊，將於6月初正式上櫃。
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