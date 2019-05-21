曜越攻水冷電競電腦 拚年底佔營收5%

2019-05-21 13:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



電競廠曜越（3540）第2季營運可望優於去年同期，毛利率估與今年首季持平，同時，曜越積極跨入新產品線水冷系統電競主機，董事長林培熙指出，下半年將大舉跨入美國市場，目標年底前拚佔營收5%。

曜越今年除了電源、周邊、散熱、機殼等原產品線外，成長新動能來自水冷系統電競主機。林培熙表示，該業務上半年先在台灣推廣，下半年將大舉跨入美國市場，在自家管道及亞馬遜（Amazon）平台上銷售，目標年底前拚佔曜越營收5%。

展望第2季營運，由於為傳統淡季，預料將為全年單季谷底。不過，曜越看好電競市場持續茁壯，四大產品線出貨將持續增溫，帶動第2季營收將繳出優於於去年同期成績，交出個位數年增水準，但遜於今年首季營收10.32億元。

以單季趨勢來看，4月營收3.06億元，第2季單月營運將呈現逐月上揚態勢。曜越首季毛利率33%，遜於去年同期35%，法人預估，曜越第2季營收儘管會遜於首季，但毛利率將將交出與第1季持平成績。

以市場來區分，今年首季曜越美國佔營收比重達四成，至於歐俄則佔三成，亞太市場也達三成。由於美國佔比最大，曜越在美國政府施加2,000億美元關稅增加一成時，已啟動第一波漲價，反映成本增加。

面對關稅自10%上漲至25%，林培熙指出，曜越上一波已反映銷售成本，這次關稅在往上調，曜越也將啟動新一波調漲措施，以應對成本上升。

曜越目前專攻品牌經營，本身在中國並無設廠，但因目前供應商大部分都在大陸，因此美中貿易戰關稅提高，曜越早早就面臨成本增加問題，已陸續啟動漲價因應。