親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

對照圖看出好市多衛生紙變化 網友實擦哀號：真的有差！

廟會暴力團？日本淺草三社祭的「刺青客」矛盾

曜越攻水冷電競電腦 拚年底佔營收5%

2019-05-21 13:06經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

電競曜越（3540）第2季營運可望優於去年同期，毛利率估與今年首季持平，同時，曜越積極跨入新產品線水冷系統電競主機，董事長林培熙指出，下半年將大舉跨入美國市場，目標年底前拚佔營收5%。

曜越今年除了電源、周邊、散熱、機殼等原產品線外，成長新動能來自水冷系統電競主機。林培熙表示，該業務上半年先在台灣推廣，下半年將大舉跨入美國市場，在自家管道及亞馬遜（Amazon）平台上銷售，目標年底前拚佔曜越營收5%。

展望第2季營運，由於為傳統淡季，預料將為全年單季谷底。不過，曜越看好電競市場持續茁壯，四大產品線出貨將持續增溫，帶動第2季營收將繳出優於於去年同期成績，交出個位數年增水準，但遜於今年首季營收10.32億元。

以單季趨勢來看，4月營收3.06億元，第2季單月營運將呈現逐月上揚態勢。曜越首季毛利率33%，遜於去年同期35%，法人預估，曜越第2季營收儘管會遜於首季，但毛利率將將交出與第1季持平成績。

以市場來區分，今年首季曜越美國佔營收比重達四成，至於歐俄則佔三成，亞太市場也達三成。由於美國佔比最大，曜越在美國政府施加2,000億美元關稅增加一成時，已啟動第一波漲價，反映成本增加。

面對關稅自10%上漲至25%，林培熙指出，曜越上一波已反映銷售成本，這次關稅在往上調，曜越也將啟動新一波調漲措施，以應對成本上升。

曜越目前專攻品牌經營，本身在中國並無設廠，但因目前供應商大部分都在大陸，因此美中貿易戰關稅提高，曜越早早就面臨成本增加問題，已陸續啟動漲價因應。

曜越由於本身專攻中高階電競市場，相對於中低階市場的廠商，調整售價彈性相對較高。

曜越董事長林培熙。 記者吳凱中／攝影
曜越董事長林培熙。 記者吳凱中／攝影
分享

曜越營收電競

相關新聞

華為風暴延燒美股 大盤反彈訊號看這裡

2019-05-21 08:53

國泰證期顧問處吳佩奇：外資賣超力道減少 翻多了嗎？

2019-05-21 08:30

台股逆勢收紅 有二原因

2019-05-21 00:08

國巨、可成、台郡 外資砍價

2019-05-20 23:20

單車、製鞋、醫材股 抗震

2019-05-20 23:20

風電族群 躍交投熱點

2019-05-20 23:20

鴻海股東會要來了 富連網祭出明星品牌商品四折起優惠

2019-05-21 13:00

華為概念股漲跌互見 穩懋、敦泰表現續弱

2019-05-21 12:30

一次打入蘋果臉書供應鏈 鈺創股價攻漲停

2019-05-21 11:39

外資、自營商連買 瑞儀早盤逆勢抗跌

2019-05-21 09:47

外資回來了 開發金早盤股價強彈逾2%

2019-05-21 09:37

法人買超百元股 發揮撐盤力道

2019-05-21 08:55

林昌興：台股持續修正 陸股原油避風港

2019-05-21 08:27

華為被斷糧殺傷力不容小覷 台積電ADR大跌近4%

2019-05-21 07:06

華為風暴擴大…外資示警 15台廠獲利恐縮水

2019-05-21 00:49

富驊、台翰停牌 傳將整合

2019-05-21 00:45

富邦推逐筆交易擬真平台

2019-05-20 23:20

證券承銷宣導 30日報名

2019-05-20 23:20

特股高息ETN 抗跌力強

2019-05-20 23:20

證交所攜12企業 赴日引資

2019-05-20 23:20

就市論勢／藍牙耳機、越南概念 聚光

2019-05-20 23:17

美中貿易戰升溫 國巨、可成、台郡外資砍價

2019-05-20 19:33

國泰證首創美股定期定股 小資族輕鬆當美知名企業股東

2019-05-20 14:40

電子股不給力 台股10400點得而復失

2019-05-20 14:24

華為概念 短線別碰

2019-05-20 14:24

外資逆勢買台股 內需居多

2019-05-20 14:24

技術、籌碼雙多股 14檔喊衝

2019-05-20 14:24

台積電不振 電子仍是提款機

2019-05-20 14:24

台幣沒慶祝 股王蹦蹦跳

2019-05-20 14:24

離岸風電快轉 大秀520行情

2019-05-20 14:24

外資上週賣超512.47億元 大賣金控股

2019-05-20 14:03

澳洲鐵礦砂價漲 豐興本週盤價開平盤

2019-05-20 13:54

台股再度失年線 終場小漲14.3點收10,398點

2019-05-20 13:48

華為若無法用Google程式 沈榮津：訂單仍在台廠

2019-05-20 13:33

華為若暫停出貨 外資估台積電等16廠商獲利大縮水

2019-05-20 12:50

華為遭封殺 台廠供應鏈從上到下恐無一倖免

2019-05-20 12:05

520行情激勵 台股盤中一度收復年線

2019-05-20 11:41

過去3年520後一周漲率100% 平均報酬1.57%

2019-05-20 11:22

台股漲幅收斂 年線多空交戰

2019-05-20 11:16
看更多

熱門文章

美中貿易戰升溫 國巨、可成、台郡外資砍價

2019-05-20 19:33

台股逆勢收紅 有二原因

2019-05-21 00:08

台積電不振 電子仍是提款機

2019-05-20 14:24

華為若無法用Google程式 沈榮津：訂單仍在台廠

2019-05-20 13:33

華為被斷糧殺傷力不容小覷 台積電ADR大跌近4%

2019-05-21 07:06

外資逆勢買台股 內需居多

2019-05-20 14:24

國巨、可成、台郡 外資砍價

2019-05-20 23:20

華為概念 短線別碰

2019-05-20 14:24

國泰金法說會 公布每股EV降至71.5元、衰退近5%

2019-05-20 16:03

台股再度失年線 終場小漲14.3點收10,398點

2019-05-20 13:48

華為風暴延燒美股 大盤反彈訊號看這裡

2019-05-21 08:53

離岸風電快轉 大秀520行情

2019-05-20 14:24

群創調整經營策略 朝更大尺寸電視及面板新應用發展

2019-05-21 08:52

臻鼎迎急單 營運看旺

2019-05-20 23:13

台船 拿下離岸風電單

2019-05-20 23:15

和大、貿聯展望 法人保守看

2019-05-20 14:24

富驊、台翰21日同步停牌 市場高度關注

2019-05-20 19:03

技術、籌碼雙多股 14檔喊衝

2019-05-20 14:24

電子股不給力 台股10400點得而復失

2019-05-20 14:24

國泰證首創美股定期定股 小資族輕鬆當美知名企業股東

2019-05-20 14:40

國泰證期顧問處吳佩奇：外資賣超力道減少 翻多了嗎？

2019-05-21 08:30

風電族群 躍交投熱點

2019-05-20 23:20

智慧音箱熱 鴻海、仁寶樂

2019-05-20 23:13

鈺創 晶片獲大廠採用

2019-05-20 23:14

SM大跌 不利台化、國喬

2019-05-20 23:15

單車、製鞋、醫材股 抗震

2019-05-20 23:20

華宏發威 一路旺到Q3

2019-05-20 23:15

台積電跌勢加重台股收漲14.3點 三大法人賣超30.57億

2019-05-20 15:34

就市論勢／藍牙耳機、越南概念 聚光

2019-05-20 23:17

法人買超百元股 發揮撐盤力道

2019-05-21 08:55

儒鴻、漢唐 四檔有潛利

2019-05-20 23:25

期貨商論壇／穩懋期 醞釀反擊

2019-05-20 23:12

嘉泥 活化兩岸資產

2019-05-20 23:15

光群雷旗下群曜醫電 推膠囊內視鏡

2019-05-20 23:18

外資回來了 開發金早盤股價強彈逾2%

2019-05-21 09:37

富驊、台翰停牌 傳將整合

2019-05-21 00:45

台股指、穩懋 布局認售

2019-05-20 23:25

外資上週賣超512.47億元 大賣金控股

2019-05-20 14:03

短多點火風電、生技族群 營造520行情

2019-05-20 23:29

美股期低點攻防戰 停聽看

2019-05-20 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top