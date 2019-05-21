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對照圖看出好市多衛生紙變化 網友實擦哀號：真的有差！

廟會暴力團？日本淺草三社祭的「刺青客」矛盾

鴻海股東會要來了 富連網祭出明星品牌商品四折起優惠

2019-05-21 13:00經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

鴻海（2317）股東會即將在6月21日登場，旗下富連網往年此時都會祭出多項的超值商品優惠，今年除了邀請民眾一起參與外，也採納了往年參與的消費者回饋，除了鴻海集團相關企業的商品優惠外，更擴大商品類別及數量，活動即日起開跑，精選明星品牌商品祭出四折起優惠折扣。

鴻海集團旗下的富連網每年在熱鬧股東旺季的來臨的期間，都會祭出多項的超值商品優惠。今年與往年不同之處在於，富連網應用大數據分析技術，結合會員長期使用行為及商品銷售數據，進一步連結市場受眾及消費者輪廓分析，建立會員的使用行為及偏好性，加入不同商品取向的關連分析，以期更貼近所有會員及消費者需求。

因此，富連網今年活動商品推陳出新，除了過往廣受消費者歡迎的黑家電及白家電產品外，顧及各族群消費者不同的需求偏好，把優惠的產品線擴大，更加垂直深入並增強品牌多元性，針對男性消費者提供多樣化的3C電子產品，以及年輕人最愛的電競筆電以及潮牌3C商品。

同時，富連網瞄準「她經濟」爆發，體恤網購的主要女性消費群眾，將女性最愛的北歐時尚品牌手環及手錶，以及佳評如潮的奈米水離子吹風機也加入優惠的行列；此外，銀髮族的養生風潮年年推升，健康的蔬果慢磨機也祭出全年最優惠的折扣。

富連網希望藉由這次結合會員的大數據分析，達成360度全方位的最佳消費者線上購物體驗，滿足不同族群的喜好。

此外，富連網持續專注發展智能家居全方位解決方案，包括產品開發銷售及內容服務打造外，富連網旗下「富連網家」品牌的各項明星商品，也加入這次活動的行列。

在近年智能AI的風潮推升之下，囊括全台五項第一的智能AI音箱，堪稱詢問度最高的產品之一，串連台灣在地最多內容服務，音樂、廣播、新聞及叫車服務一應俱全，正式帶領消費者進入語音AI生活。

居家監控的攝影機及全台最超值的網狀無線路由器，通通65折直接回饋全民。連年全台銷售奪冠的便當數位機上盒，也配合這次活動，再碼送四季頻道一年份。

每年此時正是各上市公司股東會舉辦的旺季，富連網今年除了邀請民眾一起參與外，也採納了往年參與的消費者回饋，除了鴻海集團相關企業的商品優惠外，更擴大商品類別及數量，邀集各明星品牌一起共襄盛舉。

此外，簡化了線上購買的步驟，省去領取購物金的流程，讓消費者選購上更為快速及便利。

富連網活動將於今（21）日鳴槍開跑，活動至7月31日截止。此次活動將是富連網全年最受矚目的線上採購的盛會，所有商品優惠皆為限量提供。

股東會鴻海電競筆電

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